Sergio ‘Checho’ Ibarra conversó con ‘Cuto’ Guadalupe en su programa ‘La Fe de Cuto’, haciendo un repaso de su carrera y sus goles, los que lo convirtieron en el ‘Goleador Prehistórico’ del fútbol peruano. Sin embargo, algo que pocos conocían es que su capacidad frente al arco provocó los celos de otro artillero histórico: Waldir Sáenz.

‘Checho’ cuenta que una de las razones para volver al fútbol peruano fue intentar entrar en la historia al ser el goleador histórico. No obstante, para eso debía, primero, superar a Waldir Sáenz, algo que consiguió.

“Yo estaba cerca, estaba ‘Cachito’ Ramírez que tenía 192 goles, de ahí venia él, que estaba en actividad. Entonces cuando yo vengo de Colombia, de jugar en el Once Caldas, a mí me dicen: “‘Checho’ tu estas cerca de ser el goleador histórico, pero tienes que alcanzar a Waldir Sáenz”. Yo dije: bueno hay que darle. Empecé a darle y a Waldir lo tenía ahí”, sostuvo.

Ibarra cuenta que cuando alcanzó a Waldir Sáenz, el delantero de Alianza Lima se negó a hacer una nota periodística con él, algo que ‘Cuto’ Guadalupe atribuyó a los celos profesionales.

“Yo lo alcanzo a Waldir, me llaman los periodistas para decirme que ya había pasado a Waldir Sáenz y tenía que ir por ‘Cachito’. Cuando yo le paso me dicen para hacer una nota con Waldir, yo dije que no hay problema. Pero me llaman otra vez y dicen: “No, Waldir no quiso”. Él había dicho que tenía un montón de goles, pero no se los habían contado”, relató.

Pese a todo, Ibarra cuenta que tiene una buena relación con Waldir Sáenz y reconoció su capacidad goleadora.

“Después lo encontré a Waldir y nos reímos de eso. Él era diferente, porque él sí sabía sacarse un rival, era muy inteligente, iba por los dos perfiles, definía con derecha e izquierda. A mí me quedaba picando y ¡Pum!. Él sí tenía calidad, un goleador”, sentenció.

'Checho' Ibarra recordó cuando logró el récord de máximo goleador del Perú y cómo era la competencia con Waldir Sáenz.

La entrevista completa de ‘Checho’ Ibarra en ‘La Fe de Cuto’

¡Mi gente! Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, reportándose. ‘La fe de Cuto’ es el programa que ustedes esperan todas las semanas. Hemos tenido al ‘Loco’ Vargas, Waldir Sáenz, ‘Punchungo’ Yáñez, ‘Chiquito’ Flores, Paolo Maldonado, Juan Jayo Legario, Carlos Lobatón y más. ¡Y los que se vienen, mi gente! Ahora, ahora tuve el honor de entrevistar a Sergio ‘Checho’ Ibarra, el futbolista que más goles ha marcado en el fútbol profesional peruano. Revisa aquí la entrevista completa.