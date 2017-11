Lanús a la final de la Copa Libertadores: José Sand le dijo de todo a narrador que lo llamó "cornudo" [VIDEO]

Lanús logró histórico resultado en el Monumental de Buenos Aires. Venció 4-2 a River Plate y clasificó a la final de la Copa Libertadores. José Sand, figura del partido, sorprendió con estas declaraciones.



El delantero, que había marcados 2 goles a River Plate, aprovechó las cámaras de Fox Sports para responder al narrador 'Tano' Santarsiero, confeso hincha de los 'millonarios' quien lo llamó "cornudo".



"Me aguanté la cargada 15 días, los partidarios en el encuentro anterior me dijeron de todo, hasta 'cornudo'. Mi mujer le manda saludos a 'El Tano', no sé cómo se llama, debo ser importante para él. Le mando un besito", lanzó José Sand.

Video: YouTube

Por otro lado, 'Tano' Santarsiero, tras la eliminación de River Plate, disparó: "Me dijeron que nos iban a robar y nos robaron". "Ahora soy brasilero, ahora soy del Gremio, porque no existen", añadió.