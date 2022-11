¡Relación rota! A través de una entrevista con el reconocido periodista Piers Morgan, el futbolista Cristiano Ronaldo rompió su silencio el domingo 13 de noviembre para hablar de todos los rumores de un posible conflicto en la interna del Manchester United. ¿Qué dijo? Los detalles aquí.

Fiel a su estilo, la leyenda portuguesa salió a hablar y responder sobre los rumores que involucran una posible ruptura con los directivos y el entrenador de los ‘Red Devils’.

Cristiano Ronaldo brindó detalles acerca de su estadía en Manchester United. (Foto: EFE)

Y es que el máximo goleador de la historia del fútbol no tuvo pelos en la lengua para hablar largo y tendido sobre la situación que vivió en los últimos meses dentro del Manchester United, así como la pérdida de su hijo y las críticas de sus ex compañeros como Wayne Rooney.

LAS 7 FRASES EXPLOSIVAS DE CRISTIANO RONALDO

1.- SE SIENTE TRAICIONADO

Sobre la situación que viene viviendo en los últimos meses, Ronaldo contó que se ha sentido presionado por parte del cuadro inglés, ya que han querido buscar un blanco de críticas por los malos rendimientos del equipo

“Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra”, acotó el lusitano.

2.- LA MUERTE DE SU HIJO

Tocando una fibra más sensible, el cinco veces ganador de Champions contó que la entidad de Manchester no fue empática con él cuando sucedió la muerte de su hijo. Recordemos que ‘el bicho’ sufrió la pérdida de uno de sus gemelos en abril del presente año.

“Nunca esperé ver eso. El Manchester United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento difícil”, sostuvo en la charla con Morgan.

3.- SU RELACIÓN CON TEN HAG

El ex jugador del Real Madrid también habló su relación con el técnico de Ten Hag, de quien se rumora tiene una mala comunicación profesional.

“No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, dijo el lusitano.

4.- SU RELACIÓN CON MANCHESTER UNITED

La cereza del pastel fue lo dicho contra el club, pues para el nacido en Madeira, la entidad del Manchester United se quedó en el tiempo.

Cristiano Ronaldo no jugó con Manchester United a días de Qatar 2022. (Foto: Reuters)

“No he visto evolución en el club desde que se fue Sir (Ferguson), la progresión ha sido cero. No ha cambiado nada, la piscina, el jacuzzi… hasta el gimnasio. Tecnológicamente, en la cocina, hasta los ‘chefs’, que son gente que me gusta mucho y aprecio. Se detuvieron en el tiempo y eso me sorprende. Me sorprendió porque esperaba ver cosas diferentes, como dije, en cuanto a infraestructura, tecnología…pero lamentablemente sigo viendo cosas que ya vi cuando tenía 23, 24 años”, dijo.

5.- UN DARDO CONTRA RANGNICK

Una de las frases más demoledoras las dio contra Ralph Rangnick, director deportivo del United. Y es que para el ‘Comandante’, alguien que no ha sido técnico profesional no puede ser nombrado jefe del planeamiento deportivo.

“Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él”, acotó.

6.- SU RELACIÓN CON SU WAYNE ROONEY

Además de ‘demoler’ al alemán, el portugués también respondió a las críticas que ha venido lanzando el inglés.

Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney fueron compañeros en el Manchester United. (Foto: Getty Images)

“No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad”, indicó.

7.- SU RELACIÓN CON LOS HINCHAS

Finalmente, el astro de Funchal le mandó un sentido mensaje a los hinchas del United, dejando en claro que ellos son lo más importante para él y su carrera deportiva.

“Son lo más importante del fútbol, juegas para ellos. Siempre están de mi lado. Para mí son todo. Por eso doy esta entrevista, porque es el momento adecuado para decir lo que piensa”, dijo el 7 de la selección Portugal.