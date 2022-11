LLUVIA DE CRÍTICAS. El partido Brasil vs. Suiza en el Mundial de Qatar 2022 ha sido uno de los más esperados por los hinchas del fútbol, sin embargo, los peruanos volvieron a sorprenderse que Latina no haya obtenido los derechos para transmitir el juego, pese a llamarse ‘canal del mundial’.

Mediante redes sociales, distintos usuarios mostraron su molestia al cambiar de canal y ver que se estaba transmitiendo el programa de espectáculos ‘Arriba mi gente’.

“Esta jugada nunca me la olvidaré. Brasil-Suiza. Gracias, Latina”, “ Latina no pasará el partido de Brasil para variar. Canal del mundial...” , “Cuando quiero ver el mundial sin problemas, pero los de latina no pasaran el partido de Brasil”, fueron algunos comentarios en Twitter.

LATINA SE HACE TENDENCIA

La molestia de los usuarios no solo es de este lunes 28 de noviembre. El último domingo, Latina tampoco transmitió el partidazo entre Alemania vs. España y en lugar del encuentro deportivo pasó la película ‘Kung Fu Panda’.

“ ¿Cómo que el canal del mundial está transmitiendo Kung Fu Panda mientras se juega el España vs. Alemania? El papelón más grande en la historia de la televisión peruana”, “Yo solo puse ese canal para ver los partidos que dijeron pasar, al menos pensé que pasarían los partidos más importantes y prefieren Kung Fu Panda”, mencionaron algunos usuarios.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LATINA Y LA TRANSMISIÓN DEL MUNDIAL?

El canal de San Felipe tomó los derechos de la Copa del Mundo de este año y desplazó así a los canales de la competencia que antes asumían las transmisiones de los encuentros futbolísticos del evento más importante del balompié.

En esta ocasión, los usuarios mostraron su malestar, ya que solo la mitad de los encuentros se verán en señal abierta . Mientras que los que deseen ver todos los encuentros de Qatar 2022 deben adquirir paquetes adicionales de paga para poder verlos.

Este hecho ha indignado a más de un usuario y es que han hecho llegar sus quejas a través de las redes sociales. Fue un hincha del fútbol quien comparó a Latina con ATV, señalando que el canal de la avenida Arequipa transmitía todo y, sin embargo, Latina ha reducido sus transmisiones mundialistas.