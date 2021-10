La expectativa por el Perú vs Argentina también la vive Leao Butrón. El excapitán de Alianza Lima y exarquero de la selección peruana recordó su debut con la ‘Blanquirroja’ ante la selección albiceleste y un momento especial con Lionel Messi, después de ser expulsado.

“Perú tiene que jugar mentalmente de Igual a igual, pero en el campo debe jugar con estrategia, de eso ya se encarga Ricardo Gareca. Tenemos que ser sólidos en defensa, ir creciendo en confianza y las pocas veces que la tengamos podamos hacer daño, porque argentina está muy claro”, señaló el guardameta.

El momento del joven Jhilmar Lora ante Lionel Messi refrescó un recuerdo para el excapitán de Alianza Lima. “Yo también debuté contra Argentina y me metí un partidazo. La noche anterior no pude pegar el ojo. Estaba asustado, nosotros no veníamos bien y ellos estaban ‘volando’. Me expulsaron a 7 minutos del final y antes de irme se me acerca Messi y me dice: qué buen partido jugaste”, contó el jugador quien atesora una foto junto al 10 de Argentina.

“Encantado que juegue Carlos Zambrano”

El exjugador se mostró entusiasmado por el regreso de Carlos Zambrano y lo defendió de las duras críticas. “Encantado que juegue Carlos, ciertamente ha cometido errores, pero no hay un zaguero que no cometa errores. Ahora se la cangan con él y con Cueva cando en Bolivia participó más que Gianluca Lapdula. Hay jugadores a los que le dan muy duro. Carlos, para mí, siempre tiene que estar, aunque hay cosas que su experiencia no le puede permitir”, reconoció.

La ausencia de Paolo Guerrero y André Carrillo no determinan el resultado para el arquero. “Lo importante es que tenemos los reemplazos Carrillo es el mejor jugador de Perú, pero creo que Gianluca Lapadula lo está haciendo muy bien, hoy tendrá un partido diferente al que tuvo en La Paz”, finalizó.

