OTRO ESCÁNDALO. Cienciano del Cusco fue el tercer equipo en perder por walk over en la Liga 1, al no presentarse en el estadio Héroes de San Ramón para enfrentarse al UTC, en un encuentro válido por la tercera jornada del campeonato.

Al igual como ocurrió en el caso de Cusco FC y el Melgar de Arequipa, el cuadro imperial tampoco se presentó a su encuentro programado, cumpliendo con lo anunciado junto a los equipos que no han firmado contrato con 1190.

Solo UTC se presentó al encuentro. Los locales tuvieron esperar unos minutos hasta que se declaró su victoria por 3-0, en vista de la ausencia de Cienciano.

Cienciano es uno de los siete equipos considerados rebeldes debido a su postura de no firmar contrato con 1190 para la transmisión de sus encuentros de local. En la previa ellos anunciaron que no iban a particpar en la Liga 1 hasta que la FPF no retire la medida cautelar presentada ante el Poder Judicial sobre los derechos de transmisión de sus encuentros.

Trome | Cienciano del Cusco perdió por walk over con UTC por la Liga 1(Liga 1 Max)

