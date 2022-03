La derrota de Cienciano por 3-2 ante Binacional dejó un mal ambiente en el comando técnico del cuadro cusqueño, algo que quedó muy claro con el incidente que protagonizó el técnico del equipo ‘imperial’, Gerardo Ameli, al golpear a un integrante de la Policía.

Lejos de dejar que los días calmen las aguas, la crispación parece mantenerse en el seno del club rojo. El director técnico argentino volvió a ser protagonista de un hecho que llamó la atención de muchos periodistas y volvió a poner de manifiesto la poca paciencia del estratega.

En plena conferencia de prensa, Ameli se sintió ofendido por un comentario de un periodista. El hombre de prensa le había preguntado: “¿Cómo un equipo con menos preparación supera a uno con mayor preparación?”, haciendo alusión a que Binacional tuvo poco tiempo para armar un equipo para jugar Liga 1.

“Es parte de lo lindo del fútbol, que no tiene lógica. Así como nosotros le ganamos a Sporting Cristal teniendo la mitad de presupuesto”, aseguró Ameli.

La respuesta no convenció al periodista quien la calificó como ‘absurda’ y tildó de ‘malcriado’ al entrenador, algo que Ameli no soportó, pidiendo que se retire de la sala al reportero. “Si a la persona no le gusta mi respuesta, no puede decirme malcriado. No voy a tolerar que me falten el respeto de ninguna manera”, añadió.

DT. de Cienciano mandó retirar a periodista de conferencia de prensa. Video: Luces, cámara y fútbol.

El periodista terminó retirándose de la sala, no sin antes recibir el apoyo de algunos de sus colegas. Cuando se calmaron las aguas, Ameli se retiró ya sin contestar ninguna pregunta más.