Liga 2: Así se juega los Play Offs de la fase final del ascenso a Primera División

Liga 2: Sigue EN VIVO la Fase 1 clasificatorio al cuadrangular final por el ascenso y que este fin de semana tendrá los partidos de ida entre Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos y Santos FC vs. Deportivo Coopsol. No te pierdas la mejor información que te traemos para seguir a los equipos que sueñan con estar en la máxima categoría.

Los clubes ubicados entre el cuarto y sétimo puesto de la Liga 2 vuelven a la cancha para seguir en su intento por llegar a Primera División, mientras que quienes se ubicaron en segundo y tercer lugar esperan en la siguiente fase de donde saldrán dos clasificados al cuadrangular final que completarán dos equipos de Copa Perú.

La jornada arranca en Huacho, donde Deportivo Coopsol abre la Fase 1 de los Play Off recibiendo a Santos FC, club que se cayó en esta etapa tras caer goleado en Cusco, en la última fecha, mientras que los aurinegros se metieron a esta etapa con un triunfo sobre Unión Huaral al que dejaron en el camino.

Luego, en Cutervo, Comerciantes Unidos sale dispuesto a quemarle la película al Atlético Grau, sorprendente campeón de la Copa Bicentenario y clasificado a la Copa Sudamericana 2020, y dejarlo en el torneo de ascenso. Los cutervinos cayeron goleados en su última presentación, mientras que los piuranos golearon 3-0 a Sport Victoria.

Los clasificados a la siguiente fase de la Liga 2:

Liga 2 | Cómo se definen los clasificados a la Fase 2 de los Play Offs



Los clasificados de los Play Offs rumbo al cuadrangular por el ascenso se definen por:



1. Mayor cantidad de puntos en ambos encuentros entre sí

2. Diferencia de goles

3. Equipo mejor ubicado en la etapa regular de la Liga 2.



Por ello es que los equipos que son locales en esta fecha necesitan ganar por una buena diferencia de goles para tentar la clasificación en el choque de vuelta.

Las llaves de la fase final de la Liga 2:

Liga 2 | Programación de los partidos de la Fase 1 rumbo al cuadrangular por el ascenso



Sábado 16 de noviembre



Santos FC vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Segundo Aranda Torres

Hora: 1:00 p.m.



Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos

Estadio: Juan Maldonado

Hora: 3:00 p.m.

