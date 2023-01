¿Cómo ver online 49ers – Eagle en vivo y en directo? El domingo conoceremos a los dos invitados para el Super Bowl LVII. En la Nacional, la disputa por el boleto estará entre los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers; ambos con dos de los mejores quarterbacks de la temporada regular: Jalen Hurts y el novato estrella Brock Purdy, respectivamente. Los dos equipos terminaron el año como los mejores sembrados en la NFC. Aquí te brindamos toda la información sobre los protagonistas, horarios, canales TV y link para ver el juego por el título de la Conferencia Nacional de la NFL.

Philadelphia Eagles van por su segundo viaje al Super Bowl en cinco años, estarán jugando en el Juego de Campeonato de la NFC de los Playoffs de la NFL 2023. En la ronda divisional, Jalen Hurts y compañía no tuvieron problemas para vencer 38-7 a los New York Giants. Hurts mostró estar bien de salud tras perderse dos juegos al final de la temporada regular debido a una lesión de hombro. En 2018, Philadelphia dio la campanada al vencer 41-33 a los siempre favoritos New England Patriots. Fue el primer título en la historia de la franquicia.

El rival de los Eagles en el Lincoln Financial Field para el Juego de Campeonato de la NFC serán los San Francisco 49ers, quienes buscan regresar al Super Bowl tras su última aparición hace cuatro años. En la ronda divisional, derrotaron 19-12 a los Dallas Cowboys. San Francisco intenta ganar su primer título desde 1995, y lograr el sexto de su historia. Este será su cuarto Juego de Campamento de la NFC dentro de las últimas cinco temporadas.

¿Dónde y cómo ver Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers? Canales de TV y streaming online

Canales de TV

México: Canal 5, Fox Sports

Estados Unidos: FOX, Fox Deportes

Argentina: ESPN

España: Movistar Deportes

Streaming

México: Star+, NFL Game Pass

Estados Unidos: NFL+, fuboTV, Fox Sports APP

Argentina: Star+, NFL Game Pass

España: Movistar Plus+, NFL Game Pass

¿Cómo ver en vivo 49ers – Eagles vía NFL Game Pass?

NFL Game Pass está disponible en versión online por su plataforma web (CLIC AQUÍ); así como en móvil desde iPhone, iPad o Android, AppleTV (de 4a generación), Amazon Fire, Amazon Fire Stick y las nuevas aplicaciones de Game Pass con Xbox y PS4. Aquí podrás seguir los más de 270 juegos de la temporada regular de la NFL en vivo y bajo demanda y la transmisión de los playoffs de la NFL 2023, así como el Super Bowl LVII en vivo desde el State Farm Stadium.

¿Cómo ver 49ers vs Eagles en vivo por FOX Sports?

Si bien la aplicación de FOX Sports se puede descargar gratis, para tener acceso al juego en vivo, así como resúmenes, programas, noticias y más, debes tener una suscripción de TV paga. No obstante, en la actualidad, si eres suscriptor de DIRECTV STREAM, fuboTV, Hulu + Live TV, Sling TV, Vidgo o YouTube TV también se activa automáticamente la aplicación FOX Sports y la visualización de TV en vivo en línea en foxsports.com.

¿A qué hora juegan 49ers vs Eagles en vivo?

Estados Unidos: 15:00 horas ET

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Cómo llegan 49ers - Eagles al juego del domingo?

Los Eagles se deshicieron de cualquier preocupación por las lesiones en la ronda divisional, derrotando a los Giants 38-7. Filadelfia parecía el gigante que comenzó la temporada 13-1, combinando un juego de carrera dinámico con un juego de pases fuerte y una defensa equilibrada. La victoria significa que serán los anfitriones del juego de campeonato de la NFC por primera vez desde su temporada de Super Bowl hace cinco años.

En cuanto a los 49ers, están apareciendo en el juego de campeonato de la NFC por tercera vez en las últimas cuatro temporadas. Lograron derrotar a los Cowboys 19-12 gracias a un esfuerzo estelar de su defensa de élite. San Francisco ahora ha ganado 12 juegos consecutivos, y esa defensa proporcionará a la visita una de sus pruebas más difíciles en toda la temporada.

¿Cuántos títulos ganaron los Philadelphia Eagles?

Super Bowl LII

La espera de Philadelphia Eagles para ganar su primer Super Bowl fue larga. En 1980, el equipo de Ron Jaworski y Harold Carmichael, perdió frente a Oakland Raiders por 27-20. En 2004 se repetiría la historia frente a los New England Patriots.

La tercera fue la vencida: el 4 de febrero de 2018, los Eagles dieron la campanada contra los Patriots de Tom Brady, quien más de una década atrás los había frustrado. Ante todo pronóstico, Nick Foles fue el héroe de la noche y se llevó el MVP luego de lanzar 373 yardas y 3 anotaciones. El quarterback también se sumó una anotación de recepción, siendo una de las mayores jugadas de todos los tiempos. El casi desconocido Corey Clement terminó con 100 yardas y 1 Touchdown.

¿Cuántos títulos ganaron los San Francisco 49ers?

Super Bowl XVI

El primer título de los “Niners” llegó en el Super Bowl XVI, con un equipo dirigido por Bill Walsh y con un joven Joe Montana en los controles. Marca de 13-3 en fase regular, victoria por 38-24 sobre los Giants en la ronda divisional, sufrido 28-27 sobre los Cowboys en el Campeonato de la AFC y otro trabajado 26-21 para vencer a los Bengals en el Super Bowl y asegurar el título. Montana se llevó el MVP.

Super Bowl XIX

Tres años más tarde repitieron como campeones, con uno de los equipos más dominantes de todos los tiempos. Marca casi perfecta de 15-1 en fase regular y paso arrasador por los Playoffs: 21-10 sobre los Giants, 23-0 sobre los Bears y 38-16 sobre los Dolphins en el Super Bowl XIX, otra vez con Montana como MVP.

Super Bowl XXIII

Cuatro años más tarde llegó el tercer título, aunque sin el dominio del último San Francisco campeón. Los 49ers tuvieron un paso irregular por la primera fase (10-6) pero sacaron su mejor versión posible en la postemporada: 34-9 a los Vikings, 28-3 a los Bears y remontada en el último cuarto para vencer a los Bengals por 20-16 en el Super Bowl XXIII. Esta vez el MVP no fue Montana, sino un joven Jerry Rice.

Super Bowl XXIV

Un año más tarde, se produjo el cambio de entrenador (George Seifert llegó por Walsh) y manteenía su ofensiva devastadora, con Montana, Rice y un Steve Young que empezaba a brillar cuando el mariscal titular estaba afuera. Esos “Niners” ganaron 14 de 16 partidos en la fase regular y luego no dieron opciones en los Playoffs: 41-13 sobre los Vikings, 30-3 sobre los Rams y 55-10 sobre los Broncos en el Super Bowl XXIV, estableciendo el récord de puntos para ese partido. Montana sumó su tercer MVP de Super Bowl,

Super Bowl XXIX

Cinco años más tarde llegó el quinto título para la franquicia californiana. Todavía con Rice brillando como receptor, pero ahora con Steve Young como quarterback titular, los 49ers terminaron la primera fase con marca de 13-3 y dominaron la postemporada: 44-15 a los Bears, 38-28 a los Cowboys y 49-26 a los Chargers en el Super Bowl XXIX. El MVP fue Steve Young.

¿Cómo quedó el último San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles?

El registro más reciente de San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles data del domingo 19 de septiembre de 2021, cuando los californianos se impusieron por 17-11. Ese día, Jimmy Garoppolo conectó un pase de anotación con Jauan Jennings y corrió para otro Touchdown. El juego se llevó a cabo en el Lincoln Financial Field de Phildelphia por la Semana 2.

¿Cuántos quarterbacks rookies ganaron el Super Bowl?

En una liga con miles de récords, nunca nadie ha podido con este: ningún quarterback rookie ganó el Super Bowl. Incluso nunca uno llegó al partido decisivo. Son contados los que alcanzaron la ronda de Campeonato, entre los que aparece Brock Purdy (23 años) con San Francisco 49ers.

Eso sí, hay dos casos de jugadores que llegaron a la gran final en su primer año como titulares: Kurt Warner y Tom Brady. El primero se consagró campeón con St. Louis Rams en 1999, mientras que el legendario G.O.A.T lo hizo con New England Patriots en el 2001.