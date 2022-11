Lionel Messi ilusionó a los hinchas de Argentina con un gol de penal en el arranque del partido frente a Arabia Saudita. Sin embargo, el trámite complicó el escenario para la selección de Lionel Scaloni y en el inicio del segundo tiempo, el rival remontó para quedarse con los tres puntos. Al respecto, el capitán señaló que se equivocaron en la forma de encarar el juego.

“Estábamos un poquito acelerados, nunca nos terminamos de sentir cómodos como lo venimos haciendo”, reconoció el 10 de la Albiceleste a los medios de comunicación. “Sabíamos que hacían bien el tema de achicar la línea, a veces te lleva el juego y al ver tanto espacio te terminas metiendo”, analizó.

“Nosotros sabíamos que jugaban así. Pero son cosas que no podemos cambiar ahora”, sostuvo el delantero. “La verdad que encontrábamos tan fácil esas situaciones que caíamos en el error nosotros, en llegar antes de tiempo, en no jugar más, en no buscarle la vuelta. Queríamos arrancar y terminar por el mismo lado y quizás eso nos confundió un poco”, opinó.

Noticia en desarrollo...