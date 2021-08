Tras la locura de todo París y el Parque de los Príncipes por el fichaje de Lionel Messi, el París Saint Germain goleó este sábado 4-2 a Estraburgo por la primera fecha de la Ligue 1. Y es que el astro argentino no pudo jugar por decisión técnica, ya que físicamente no anda bien, pero fue presentado ante casi 48.000 espectadores, quienes lo ovacionaron.

Justamente, para conocer un poco más sobre el furor de la llegada de Lionel Messi, TROME llamó a José Barroso, periodista en L’Equipe para que nos dé detalles sobre dicho suceso.

“Fue una locura total lo que pasó con Lionel Messi, que nunca se pudo imaginar aquí. Además, había hechos fichajes enormes en PSG y por eso, pensamos que no era posible, pero con lo que pasó en Barcelona había una oportunidad, lo intentaron y sucedió. En los últimos días, en París fue una locura total con el público que lo esperaban porque no sabíamos exactamente cuando podía llegar. Por eso, hubo gente que dormía en el aeropuerto para verlo de cerca en su llegada, por eso fue una locura”, manifestó José Barroso en exclusiva para TROME.

“Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo va a funcionar este grupo bajo el mando de Mauricio Pochettino? Porque sabemos que el fútbol no es una suma de individualidades, ya que tiene que sumar el colectivo, hay talento enorme, pero no sabemos si será el éxito en cuanto a las individualidades. Ahora eso será el gran desafío de este equipo porque el pasado en el fútbol mostró que no es tan sencillo y quizás en Francia lo sabemos más por qué en el Campeonato de Europa teníamos individualidades increíbles con Kylian Mbappé, Benzema, Antoine Griezmann y Pogba siendo un desastre, pero fue una derrota en octavos, mientras se pensaba que íbamos a ganar el torneo de la Eurocopa. Por eso, hay que ser prudente, ya que tendrán una prisión increíble para ganar la liga de Francia y también para ver que hace este equipo galactico en la Champions League, ya que hay muchas expectativas”, agregó el periodista de L’Equipe.

¿Cuándo debutaría Lionel Messi con PSG? José Barroso, periodista en L’Equipe nos comenta lo siguiente: “Hace un mes que no hizo nada. Yo pienso que mínimo en tres semanas de preparación para que pueda jugar. En la rueda de prensa, Messi dijo que todavía no podía decir la fecha de su debut con PSG, que dependía de la reacción de su cuerpo. Sin embargo, hay un partido el 29 de agosto antes Reims y después se sumará ante la selección. Por eso, no sé si jugará antes de setiembre. Me parece increíble que jugará antes o en todo caso lo haría después de setiembre”, sentenció el colega francés.