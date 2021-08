Antonella Roccuzzo se puso la ‘10’ en uno de los momentos más duros en la vida de Lionel Messi. Cuando las palabras se entrecortaban y las lágrimas asomaban por las mejillas de la leyenda de FC Barcelona, el amor de su vida y la madre de sus tres hijos fue en su auxilio en un tierno gesto de amor que ha conmovido a todos los que seguían la despedida del jugador argentino en redes sociales.

La esposa de Lionel Messi tenía claro que el jugador argentino iba a ser desbordado por sus emociones detrás del micrófono y despidiéndose delante de su familia, compañeros de camarín y el mundo entero que lo acompañaban en un momento que el jugador no deseaba atravesar, a diferencia de lo que había solicitado el año pasado.

Cuando el argentino rompió el llanto sincero, Antonella Roccuzzo, quien estaba en primera fila acompañada de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, no dudó en sacar de su cartera el pañuelo que había preparado y alcanzárselo oportunamente. El gesto sirvió para que el jugador descargara esa emoción contenida y cientos de comentarios resaltaron la importancia de la rosarina como pieza clave en la vida del jugador.

Antonella Roccuzzo y sus hijos contuvieron a Lionel Messi en su despedida (Foto: Reuters)

“No sé si voy a poder hablar. En estos días, estuve pensando y dándole vueltas a ver qué podía decir. La verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años y hacer mi vida acá. No estaba preparado. El año pasado, con el burofax, sí estaba convencido, pero este año estaba convencido de seguir acá, de seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos”, expresó Leo en su despedida.

Antonella Roccuzzo ha sido pilar fundamental en la carrera de Lionel Messi. La argentina le dio aquella estabilidad emocional que necesitaba para convertirse en el mejor del mundo y con la que formó una familia. Según la prensa española, la esposa de Leo se encargará de organizar la logística de la mudanza de la familia a París.

Lionel Messi se despide entre lágrimas (Video: FC Barcelona)