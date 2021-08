La presentación de Mauricio Pochettino ante los medios de comunicación giró en torno al debut de Lionel Messi, la continuidad de Kylian Mbappé y la posibilidad de tener un tridente ofensivo con Neymar. Expresando lo necesario, el técnico de PSG confirmó a su compatriota en la convocatoria y compartió la postura del club para referirse al goleador francés.

“Se han entrenado bien y vamos a analizar, todavía no hemos dado el grupo. Seguramente formarán parte del grupo, pero aún no sabemos si jugarán desde el principio”, desveló el técnico argentino sobre el llamado de los tres jugadores más importantes del plantel, aunque no quiso adelantar si serán titulares.

Luego, Pochettino profundizó en el caso de Leo Messi, quien se alista para jugar su primer partido con PSG, tras marcharse de Barcelona hace solo unas semanas. “Tenemos que analizar y ver si puede estar en el equipo, luego lo comunicaremos al grupo. Es normal que exista la duda”, agregó el DT de 49 años.

Lionel Messi y Kylian Mbappé se alistan para el PSG-Reims por la Ligue 1. (Foto: PSG)

“Leo está muy motivado. Cuando fichas a un jugador no tengo mucha expectativa, trato de descubrir al jugador a diario con un nuevo contexto. Es cierto que descubres un gran profesional que se está adaptando muy rápido. Es un gran jugador. La Ligue 1 puede ser un poco más abierta en la transición de juego y más física, pero tiene la capacidad de adaptarse. Nos gusta tener la posesión y él conoce este tipo de juego”, agregó sobre lo que espera del número 30.

El caso de Kylian Mbappé

De acuerdo con la información de medios españoles y franceses, Kylian está cerca de marcharse de la institución con destino a Real Madrid. Al respecto, Pochettino confesó que desconoce la postura del atacante: “No me dijo que quería irse”, manifestó el argentino en el contacto con la prensa.

De hecho, el DT de ‘Les Parisiens’ desveló que Mbappé entrenó de la mejor forma para jugar el domingo. “Ha trabajado bien y ha preparado el partido esta mañana”, indicó. También comentó que la idea es mantener al campeón del mundo en el plantel por toda la campaña. “En cuanto a comunicación, nuestros dirigentes ya lo han hecho en relación con la situación”, cerró.