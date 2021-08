A REY MUERTO, REY PUESTO. Lionel Messi vive horas felices en el PSG donde cuenta las horas para debutar y se pasa sus ratos libres buscando la casa dónde vivirá. Mientras tanto, en Barcelona nadie quiere vivir en el pasado y, más allá que arrancaran LaLiga ganando a Real Sociedad, también piensan en el futuro y en el horizonte aparece la mítica camiseta ‘10′ del club, que supo llevar el argentino, y que ahora está vacante en el equipo.

Uno de los primeros apuntados para ser quien porte la elástica fue Sergio Agüero, tal como reveló el defensor y capitán Gerard Piqué. Sin embargo, entre la indecisión del jugador y la chance que incluso no pueda ser inscrito aún por deudas del Barcelona le cerraron la puerta a esta chance.

Ahora, según el diario Mundo Deportivo todos los ojos apuntan hacia el volante brasileño Coutinho. Fichado desde Liverpool hace un par de temporadas, el jugador no terminó de acoplarse al equipo, pero ahora ante la salida de Messi habría decidido tomar un papel relevante en el FC Barcelona.

Lionel Messi y Coutinho supieron jugar juntos en el FC Barcelona, pero luego el brasileño se marchó al Bayern Munich (Foto AFP)

“El dorsal que llevaba Messi es el único ahora disponible en la plantilla. Coutinho lució el 7 en su primera etapa azulgana y la temporada pasada llevó el 14, que por el momento se lo han dado a Manaj. El brasileño ya portó el 10 en el Liverpool y el Bayern. Aunque recibió el alta médica el pasado sábado, Coutinho no entró en la convocatoria para medirse a la Real Sociedad, pero se espera pronto su reaparición”, señaló el medio español.

“Coutinho podría no querer añadirse una presión extra a la hora de jugar sabiendo que sin llevar el ‘10’ ya centrará todas las miradas. Aún así, no ha descartado llevarlo y, si de aquí al sábado no hay salidas, sería el dorsal que vestiría ante el Athletic si entra en la convocatoria”, apuntó Mundo Deportivo.

Philippe Coutinho le marcó un gol al Barcelona y terminó ganando la Champions League del 2020. (Foto: AFP)

Tanto el entrenador Ronald Koeman como toda la secretaría técnica del FC Barcelona intentaron que Coutinho deje el club a la primera oferta que pudiese llegar, pero esto no se ha dado. El enorme salario que percibe el brasileño es otro problema más a las arcas de una institución que debe más de mil millones de euros.

Ahora, Coutinho se ha vuelto una opción más que interesante para potenciar la ofensiva ‘culé', una zona donde ya se encuentran Antoine Griezmann, Memphis Depay y Martín Braithwaite, además del lesionado Dembélé.

TE PUEDE INTERESAR