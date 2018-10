Lionel Messi: Su hijo Thiago le entregó este inesperado dibujo durante partido de Champions League |VIDEO 

Lionel Messi había conmovió a todo sus seguidores al verlo llegar al Camp Nou junto a su pequeño hijo, Thiago. El capitán de Barcelona vivió junto a su primogénito la victoria de los azulgranas 2-0 ante el Inter por la Champions League, pero el argentino se llevaría una sorpresa que en medio del templo catalán lo hizo acordase de su eterno rival Cristiano Ronaldo.



Lionel Messi trajo desde su casa un cuadernillo y un lápiz para que Thiago no se aburra durante el inicio y el entretiempo de la Champions League. El primogénito de Leo empezó a mover el carboncillo con entusiasmo y cuando entregó su trabajo final el diez no lo podría creer: Un escudo de la Juventus.



La sorpresa no solo fue para Lionel Messi sino también para los hinchas de Barcelona que estaban detrás y registraron el curioso momento. No sería extraño que Thiago sea hincha Cristiano Ronaldo, puesto que Cristiano Jr., es un confeso seguidor de Lionel Messi.



Lionel Messi se sorprende con dibujo de su hijo Thiago.

Este domingo Lionel Messi también llegaría a la cancha con Thiago para el clásico duelo entre Barcelona y Real Madrid, esta vez Leo entregará el celular a Thiago y dejará el cuaderno y el lápiz en la casa.