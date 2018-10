Lionel Messi: Esta imagen de Instagram entusiasma a todos los hinchas de Barcelona |VIDEO |FOTOS  

Lionel Messi sufrió la fractura en uno de los huesos de su brazo derecho, situación que lo tiene al margen de las canchas y no ha podido jugar, con Barcelona , partidos de Champions League y el clásico ante Real Madrid. Pero ayer, desde su cuenta de Instragram, sorprendió a todos sus seguidores con una imagen esperanzadora.



Lionel Messi se había mostrado en las tribunas junto a su hijo Thiago, viendo la goleada de Barcelona, pero lo que pocos se fijaron era que el argentino ya no llevaba su cabestrillo, aunque la enorme casaca que llevaba también limitaba el movimiento de su brazo.



El festejo del segundo gol de Luis Suárez hizo que Lionel Messi saltara de su asiento e intentara levantar el brazo afectado. Pero lo que más sorprendió a sus propios compañeros fue verlo en el vestuario sin ningún tipo vendaje,. situación que da cuenta de su rápida recuperación y el jugador no dudó en compartir la imagen desde su cuenta de Instagram.



Lionel Messi ya no usa cabestrillo y volvería antes de lo esperado con Barcelona.

Los médicos habían anunciado que Lionel Messi se perderá cuatro partidos más con Barcelona: Cultura Leonesa (31/10), por la Copa del Rey, Rayo Vallecano (3/11) y Betis (11/11), por la Liga, e Inter (6/11), por la Champions League.

El regreso de Lionel Messi estaría presupuestado en la visita del Barcelona al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por la Liga Santander el 24 de noviembre.