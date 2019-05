Lionel Messi: Así le enseñó Diego Maradona a patear increíbles tiros libres |VIDEO |FOTOS  

Los elogios para Lionel Messi por el mágico segundo gol de tiro libre de Barcelona al al Liverpool y que fue imposible de atajar a Alisson Becker no cesan. La 'Pulga' es el mejor ejecutador y su secreto fue aprenderlo de otro mejor del mundo: Diego Maradona.



Lionel Messi no era un habitual en estos tiros libres hasta que un día de febrero del 2019 apareció un tal Diego Maradona. El que era DT de la selección argentina, previo a un amistosos con Francia, y es el profesor Fernando Signorini en su libro “Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte”, quien relata este momento histórico.



Fernando Signorini era Preparador Físico de Diego Maradona y recuerda: "Fuimos a Francia a jugar un amistoso en Marsella. En la última práctica yo me quedé con el resto hasta el final. Mascherano, Tevez y Messi le pidieron a Diego permiso para hacer tiros al arco. En un momento, Lionel Messi pone la pelota al piso y cuando le pegó, su remate se fue lejos, por arriba y decepcionado volteó camino al vestuario”, relató el PF.



Fernando Signorini le pidió que siguiera y recuerda "( Lionel Messi) hizo un gesto de fastidio y cuando caminaba al vestuario le dije: 'Decime una cosa, ¿un jugador como vos se va a ir a duchar con esa porquería? Dejate de hincar las bolas. Agarrá una pelota y volvé a intentar'", agrega Signorini.

El día en que Diego Maradona 'esculeó' a Lionel Messi con los tiros libres

"Diego Maradona, que lo había escuchado todo, como siempre. Lo tomó del hombro y le dijo: 'Leíto, Leíto, vení, papá. Vamos a hacerlo de vuelta'. Era como un profesor con el alumno. Y siguió: 'Poné la pelota acá y escuchame bien. No le saques tan rápido el pie a la pelota, porque sino ella no sabe lo que vos querés'", relató



Luego, del verbo llegó la acción y Diego Maradona no defraudó: "La acarició con la zurda y la clavó en el ángulo, inflando la red ante la mirada de admiración de Messi", cuenta el libro.