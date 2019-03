Lionel Messi y la extraña maniobra que evitó GOLAZO de tiro libre en el Barcelona vs Rayo Vallecano

Lionel Messi ejecutó un tiro libre y fue sorprendido por jugada defensiva del rival en el partido Barcelona vs Rayo Vallecano , que se diputó en el Camp Nou por la fecha 27 de la Liga Santander.



Lionel Messi apuntó y iba a convertir una vez un sensacional gol de tito libre. No obstante, no se esperó la reacción del defensa del Rayo Vallecano Alex Moreno.



El zaguero del Rayo se acomodó cerca de la barrera y mientras Lionel Messi lanzaba la falta retrocedió de inmediato y con la cabeza adivinó y sacó la pelota que se metía en el ángulo. Salvó a su equipo, cuando incluso el portero no iba a llegar a despejar.



Finalmente, Barcelona se impuso 3-1 ante Rayo Vallecano y mantiene el liderato de la Liga Santander con siete puntos de ventaja sobre el segundo Atlético Madrid.

