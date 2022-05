Ganar la Copa América con la selección de Argentina le quitó un gran peso de encima. Ahora, Lionel Messi se desenvuelve con más confianza ante la prensa, como lo hizo este lunes, día en el que se refirió a varios temas, como por ejemplo a su candidato para ganar el Balón de Oro.

“Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions League, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, aseguró ‘Leo’ en entrevista con TyC Sports.

Por otro lado, Messi dejó una firme respuesta tras lo dicho por Robert Lewandwski, que contestó con un “me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías” a lo que expresó el argentino cuando levantó su séptimo Balón de Oro: “Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador y creo que France Football debería darte tú Balón de Oro”.

Esta vez, Messi quiso cerrar el asunto. “Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa. Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente”, declaró la figura de la ‘Albiceleste’.

Messi, sobre la Champions del Madrid

El jugador del PSG opinó que Real Madrid no fue el mejor del año, pero igual merecieron la ‘Orejona’.

“Me dan ganas de volver a ganar la Champions League, me da bronca no estar ahí. Pero también me hace ver que no siempre el mejor gana. Que es de situaciones, de momentos puntuales, psicológicos. Donde un mínimo error te deja fuera”, inició el exjugador de FC Barcelona.

“El que más preparado está para esas situaciones termina ganando o llegando a la final. No le quiero quitar mérito al Real Madrid, porque es el campeón y siempre está ahí, pero no era el mejor equipo de esta Champions, pero les ganó a todos”, agregó el argentino.

