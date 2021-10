Un momento emotivo fue el que protagonizaron Lionel Messi y Ronaldinho en la previa del duelo entre PSG y Leipzig por la tercera jornada del Grupo A de la Champions League. El argentino se fundió en un prolongado abrazo con el brasileño con quien compartió vestuario en Barcelona.

Ronaldinho Gaúcho fue una de las estrellas que se puso la casaquilla del PSG durante las temperadas 2001 y 2003 demostrando su calidad como campeón del mundo. El brasileño estuvo en la previa del duelo por Champions League y por un momento recibió el aplauso de las cuatro tribunas.

Fue en ese instante que Lionel Messi, ya en el campo, se da cuenta de la presencia de su entrañable amigo y cruzó toda la cancha para llegar hasta donde estaba el brasileño, atendiendo a la prensa, y se estrecharon en un fuerte abrazo. Tras el encuentro el brasileño comentó. “Me dan ganas de hacerlo. Pero ya no es posible. La edad ya no lo permite “, dijo.

Ronaldinho y el saludo que trajo buena fortuna a Lionel Messi en Champions League (Video: ESPN)

Ronaldinho llevó, en su momento, la casaquilla 10 del PSG después de ser campeón del mundo con Brasil (2002) y espera ser testigo de un campeonato de Europa en este 2022. “Estoy muy orgulloso de ser campeón del mundo y también de jugar en el PSG. Estoy muy orgulloso. Espero que otros brasileños como Neymar y Marquiños tengan la misma alegría”, comentó

