El destino hizo que los hinchas de la selección de Argentina no puedan celebrar de forma masiva el título de la Copa América 2021. No obstante, el último jueves se dieron cita en el Estadio Monumental para un emotivo reencuentro entre jugadores e hinchas, aunque no fue la única emoción que vivió Lionel Messi.

La AFA decidió que el partido ante Bolivia se juegue en el Estadio Monumental de Buenos Aires, la casa de River Plate. A pesar de no haber jugado oficialmente con la camiseta del ‘Millonario’, existe una historia que une a Messi con el club y el utilero Diego Fabre se encargó de volver a revivir esa conexión.

Según había contado el propio Lionel Messi en Fox Sports, en agosto del 2000 se fue a probar a las academias de River en su categoría. En aquel partido de preparación, la ‘Pulga’ anotó cuatro goles y estaba camino a cerrar un acuerdo con la entidad deportiva, aunque las circunstancias se dieron de forma diferente y terminó partiendo a Barcelona.

El detalle es que en ese encuentro de juveniles, Diego Fabre se encargó de darle la vestimenta al ahora considerado mejor jugador del mundo. Para esa ocasión, el utilero decidió darle la camiseta con el dorsal 21 al futbolista, con la cual terminaría deslumbrando a todos los entrenadores.

Luego de más de dos décadas, el trabajador de River Plate aprovechó el contexto festivo del Argentina vs. Bolivia y decidió acercarse a Lionel Messi para rememorar esa historia. Según se pudo ver en algunas fotografías del momento del encuentro entre el utilero y el futbolista, hubo un emotivo abrazo y un intercambio de camisetas.

Lionel Messi recibió la indumentaria del club argentino con el 21 estampado en la espalda, como en aquel partido que jugó en sus inicios. En tanto, Diego Fabre se llevó la vestimenta de la selección de Argentina, con la 10 que utiliza actualmente el delantero del PSG. Un gran recuerdo para los protagonistas.