No son buenas noticias para el París Saint-Germain. Lionel Messi sigue en fase de recuperación después de haberse contagiado del coronavirus (Covid-19) durante las fiestas navideñas. Por ello, el astro argentino no estará presente en el partido del sábado del PSG vs. Brest en el Parque de los Príncipes, así lo dio a conocer Mauricio Pochettino.

Con este encuentro, el siete veces Balón de Oro se pierde un nuevo partido, el de la jornada 21 de la Ligue 1. Se trata del décimo encuentro del campeonato francés que se perderá el argentino, entre lesiones y regresos tardíos de su selección.

“Leo está mejor. Permanece bajo la supervisión del cuerpo médico. Esperamos que regrese con nosotros lo antes posible”, precisó el técnico argentino.. Seguidamente a la conferencia de prensa desde el centro de entrenamiento del club parisino se precisó que el jugador se unirá al grupo “de forma progresiva la semana que viene”.

Cabe destacar que, el exjugador del FC Barcelona dio positivo en coronavirus durante sus vacaciones de fin de año, que pasó en familia en su ciudad natal de Rosario. Desde su regreso al centro de entrenamiento, el jueves 7 de enero, la ‘Pulga’ se entrena apartado del grupo.

Las esperanzas de su regreso se aplazan un poco más, ya que Messi podría regresar a la competición el domingo 23 de enero, contra el Reims.

El partido ante el Brest será el tercero que se pierda ‘Leo’ en este 2022 - los dos anteriores fueron ante el Vannes y el Olympique de Lyon. El capitán de la Selección Argentina no juega con el PSG desde el 22 de diciembre, que estuvo presente en el choque ante Lorient.

Los jugadores que retornar al PSG

Tras dar positivo en Covid-19 el seis de enero, el extremo argentino Ángel Di María regresó al entrenamiento colectivo y tiene opciones de ser titular ante el Brest. Por otro lado, el central español Sergio Ramos podría jugar el sábado sus primeros minutos en el Parque de los Príncipes como jugador parisino.