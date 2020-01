Susy Cortez no se cansa de demostrar su fanatismo hacia Lionel Messi y en esta ocasión no solo se conformó con vestir de la manera más sensual la camiseta del Barcelona, sino que la exchica ‘Bum Bum’ fue más allá y no dudó en tatuarse el rostro del futbolista argentino en la parte más sexy de su escultural figura.

La brasileña, quien se volvió toda una celebridad por participar en el concurso de ‘colitas’ en Brasil, no ha parado de demostrar que es una hincha a morir de Lionel Messi y del Barcelona, por ello le ha dedicado varios sexys videos y fotos al ídolo azulgrana. Sin embargo, esto también le ha traído problemas, ya que Antonella Rocuzzo al enterarse que la modelo intentaba acercarse a su pareja, inmediatamente le ordenó bloquearla de todas sus redes sociales, algo que el argentino cumplió.

Anteriormente, Susy Cortez se tatuó en el trasero el nombre y el número de Messi, pero esta vez quiso inmortalizar su amor por el argentino en un tatuaje que se encuentra a un lado de su cadera izquierda.

La brasileña, desde hace varios años, no duda en mostrarse su amor y admiración luciendo sus curvas al desnudo o dejando casi nada a la imaginación, incluso, en más de una ocasión se mostró como Dios la trajo al mundo y a un lado la camiseta de Messi.

Susy Cortez mostró todo el procedimiento de su tatuaje a través de un video que tiene miles de reproducciones y en el cual lo luce con todo orgullo.

¿Con esta muestra de amor, Messi la desbloqueará de sus redes sociales?