Los campeones de la Copa América jugarán en casa por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Argentina se enfrentará a Bolivia por la décima jornada y Lionel Messi se animó a dar declaraciones a ESPN. El capitán de la ‘Albiceleste’ se refirió a su reencuentro con los aficionados de su país, Lionel Scaloni y la alegría de conseguir su primer trofeo con su selección.

La ‘Albiceleste’ volverá a ver a sus aficionados. El duelo ante Bolivia se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires y tendrá una cantidad aproximada de 21 mil asistentes. “Estamos viendo que es una locura todo, es una lástima que no pueda ser a estadio lleno por la pandemia. Se junta un poco todo: mucho tiempo sin ganar algo, mucho tiempo sin poder ir a la cancha, mucho tiempo sin ver a la Selección. Es un momento espectacular para nosotros. Estamos con muchas ganas de disfrutarlo”, sostuvo Messi.

Para el nuevo jugador del PSG, la dirección del entrenador ha sido vital: ”Scaloni es uno más de nosotros, tiene un gran mérito. Fue él que formó la Selección, el que creyó, el que agarró en un momento complicado. Nos dio confianza, fue trayendo gente nueva, siempre supo lo que quería y fue creciendo. Desde la Copa América 2019 dimos un salto”.

“No entendía bien lo que estaba pasando. Fue como un sueño, un momento espectacular. Lo disfruto más cuando veo las imágenes que en ese momento, que estaba ido. No podía creer que se había dado”, sostuvo Messi en referencia a su primer trofeo con Argentina. “Tengo la tranquilidad de haber logrado el sueño que tantas veces se me había negado”, confirmó el astro que milita en la Ligue 1.

Se refirió a las críticas de los medios de comunicación

”Una parte del periodismo nos trataba de fracasados, decíamos que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que estar en la Selección. No todo pasa por ganar o perder. Intentamos ser campeones, éramos los primeros en querer serlo. Es muy difícil ganar un Mundial o una Copa América. Siempre nos creemos que somos los mejores del mundo y hay que empezar por reconocer que no somos los mejores. Hay otras selecciones muy buenas. Tenemos que empezar por la humildad, por el trabajo, por dar lo máximo siempre y por crecer. Ni somos los peores cuando perdemos ni los mejores cuando ganamos”, consideró Leo.