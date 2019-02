Liverpool vs Bayern Munich EN VIVO por ESPN2 ida de los octavos de final de la Champions League

Liverpool vs Bayern Munich EN VIVO EN DIRECTO en Anfield por el partido de ida por los octavos de final de la Champions League. Liverpool quiere asegurarse una victoria holgada en casa de la mano de su entrenador Jurgen Klopp, pues sabe que en el partido de vuelta no la tendrá fácil ante Bayern Munich. Aunque no será de la partida, Arjen Robben considera Anfield como el "peor estadio" donde ha jugado por la presión de los futbolistas del Liverpool y los fans del equipo 'Red'. El partido será trasmitido por Espn2. También puedes seguir el minuto a minuto por Trome.pe.



Bayern Munich sabe perfectamente qué tan difícil puede ser enfrentar a Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool. Ahora en su cuarta temporada en Anfield, el extécnico del Borussia Dortmund enfrenta a Bayern Munich por primera vez al frente de Liverpool.



Bayern Munich visita al Liverpool para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, sabiendo que no siempre venció a Jurgen Klopp durante su periodo con el Dortmund.



Si bien el Bayern Munich derrotó al Dortmund dirigido por Jurgen Klopp en la final de la Champions League de 2013, el técnico de 51 años se alzó con el triunfo en la final de la Copa de Alemania de 2012, cuando el Dortmund ganó el duelo 5-2. Klopp también guió a Dortmund a títulos consecutivos de la Bundesliga a costas del Bayern en 2011 y 2012. Y ahora será su revancha en un Liverpool que llegó a la final del torneo europeo en 2018 ante Real Madrid.



“Personalmente me agrada mucho Jurgen Klopp”, afirmó el presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, quien reveló que estuvo cerca de firmar al timonel alemán para dirigir al club antes de decidirse por Jurgen Klinsmann en 2008.



Liverpool no había sido el equipo de casa en un duelo europeo en Anfield desde su derrota de 3-0 en la fase de grupos ante el Real Madrid en 2014 y el Bayern Munich tiene dudas sobre su defensa previo a su viaje.



“Tendremos que una actuación totalmente distinta, sobre todo en la defensa”, señaló el técnico del Bayern, Niko Kovac, al advertir sobre el peligro que representa encarar a “los tres al frente” de Liverpool en referencia a Mohamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino.

Por su parte, Liverpool tendrá que lidiar con la ausencia de su defensa central Virgil van Dijk, quien cumple una suspensión de parte de la UEFA para el juego de ida. Kloop podría optar por usar al mediocampista Fabinho junto con Joel Matip, ante las lesiones de Joe Gomez y Dejan Lovren.

LIVERPOOL VS BAYERN MUNICH: horarios del partido



Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

LIVERPOOL VS BAYERN MUNICH: probables alineaciones



Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Fabinho, Andrew Robertson, Giorginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Naby Keita, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mane.



Bayern Munich: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Nicklas Sule, Mats Hummels, David Alaba, Javi Martinez, Thiago Alcántara, Serge Gnabry, James Rodríguez, Kingsley Coman y Robert Lewandowski.