Liverpool vs Chelsea: EN VIVO Con Salah y Hazard, juegan partidazo en Anfield por la Premier League

Liverpool vs Chelsea : ONLINE TV EN VIVO El cuadro de los Reds reciben a los Blues este domingo en el estadio Anfield por la fecha 34 de la Premier League. Liverpool busca un triunfo ante Chelsea para mantenerse en la pelea punto a punto del título del torneo inglés con Manchester City. (10:30 a.m. hora peruana) (16:30 horas inglesas) (TV: ESPN para América) (TV: Sky Sports para Reino Unido y NBC Sports para USA)



Toda la atención de la fecha estará en el partido Liverpool vs Chelsea, que podría definir el futuro de la Premier League , si alguno de los dos gana el duelo. Si pierden los Reds dejarían al City el camino libre rumbo al título. Por el contrario, si cae los Blues, pone en peligro su clasificación a la Champions League 2019-2020.



Ganar es la premisa en la previa del encuentro Liverpool vs Chelsea, pero con diferentes objetivos. Los Reds marchan en el primer lugar de la tabla con 82 puntos, con dos de ventaja sobre el segundo Manchester City (80 unidades), que chocan ante Crystal Palace, pero los Citizens tiene un partido pendiente más por disputar. Por eso los dirigidos por Kloop no tienen margen de error.



En cambio Chelsea, lejos de la pelea por el título, pugna por un lugar en la próxima Champions League. Los azules se ubican en el cuarto lugar con 66 puntos, uno menos que Tottenhan (3°) y tres más que Arsenal (5° con 63).



El DT Maurizio Sarri recuperó a Marcos Alonso y espera la puesta a punto de Ruben Loftus-Cheek para incluirlo en el equipo titular. Así, Eden Hazard se confirma en el once como pieza fundamental en el ataque de los Blues con miras al duelo Liverpool vs Chelsea. Eso sí, Mateo Kovacic o Ross Barkley deberán de ocupar un lugar en la volante.



Por el lado de los Reds, Adam Lallana no sería inicialista en el choque Liverpool vs Chelsea debido a una lesión. No obstante, Jurgen Klopp lo esperarpa hasta el último momento. Se recuperó Joe Gómez pero siguen sentidos Alex Oxlade-Chamberlain y Rhian Brewster. Eso sí, el tridente ofensivo Mané, Firmino y Salah está confirmado.

Horarios del partido Liverpool vs Chelsea por la Premier League:



Estados Unidos: 8:30 horas (Pacífico) 11:30 horas (Este)

Costa Rica: 9:30 a.m.

Guatemala: 9:30 a.m.

Honduras: 9:30 a.m.

El Salvador: 9:30 a.m.

Nicaragua: 9:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

Panamá: 10:30 a.m.

Perú: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Uruguay: 12:30 p.m.

Paraguay: 12:30 p.m.

Chile: 12:30 p.m.

Alineaciones posibles del Liverpool vs Chelsea:



Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander, Keita, Fabinho, Henderson, Mané, Firmino y Salah.

Chelsea : Kepa, Palmieri, David Luiz, Rudiger, Azpilcueta, Barkley, Jorginho, Kante, Hazard, Higuaín y Willian.

