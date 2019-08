Liverpool vs Chelsea EN VIVO Dónde y cómo ver horarios y canales de la final de Supercopa de Europa

Liverpool vs Chelsea EN VIVO EN DIRECTO ONLINE. Ingleses se miden por la final de la Supercopa de Europa en un partidazo de vida o muerte. En esta nota conoce todos los detalles: horarios, canales y mucho más. ¡Toma nota y no te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Liverpool vs Chelsea por final de Supercopa de Europa? Pues este miércoles 14 de agosto en el Vodafone Arena de Estambul (Turquía), que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arranca el Liverpool vs Chelsea por final de Supercopa de Europa? Va desde las 2:00 p.m. de Perú y Colombia. A las 3:00 p.m. de Chile y Estados Unidos. A las 4:00 p.m. de Argentina. A las 9:00 p.m. de España.

¿Qué canales de TV pasarán el Liverpool vs Chelsea por final de Supercopa de Europa? Fox Sports e ESPN 2 transmitirán el cotejo para Latinoamérica. En España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. En Estados Unidos por TUDN USA y TNT USA.



¿Vas a seguir el Liverpool vs Chelsea por final de Supercopa de Europa vía Internet? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Liverpool vs Chelsea: Alineaciones probables



Liverpool: San Miguel; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, Salah; Firmino, Mané.



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso; Jorginho, Kanté, Barkley, Pedro; Pulisic, Giroud.