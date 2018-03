Liverpool vs Porto EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE vuelta de octavos de final de Champions League

Liverpool vs Porto EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Reds' reciben este martes a los 'Dragones' en el Estadio Anfield de Inglaterra por vuelta de octavos de final de Champions League. El partido iniciará a las 2:45 p.m. por la señal de Fox Sports para toda Latianomérica.



¿Vas a seguir el Liverpool vs Porto vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



Liverpool tiene un pie y medio en cuartos de final de Champions League. Esto tras golear 5-0 a Porto en el partido de ida en condición de visita. Solo una catástrofe en Anfield impedirá la clasificación del cuadro inglés.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



¿Cómo llegan Liverpool y Porto? Los 'Reds' vienen de ganar 2-0 a Newcastle por la Premier League, donde marchan en segundo lugar de la tabla de posiciones con 60 puntos, a 18 del líder Manchester City.



Porto, por su parte, encajó 4 triunfos al hilo en la Liga de Portugal. De hecho, es primero del campeonato con 67 unidades y 5 de ventaja sobre el segundo, Benfica.



Liverpool vs Porto: Alineaciones probables



Liverpool: Karius, Lovren, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Milner, Wijnaldum, Henderson, Firmino, Salah, Mané.



Porto: José Sá, Marcano, Reyes, Telles, Pereira, Herrera, Oliveira, Otavinho, Brahimi, Tiquinho, Marega.