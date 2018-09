Lokomotiv vs Galatasaray , será uno de los partidos más atractivos de la Champions League para los peruanos, debido a la presencia de Jefferson Farfán en el estadio Türk Telekom Arena a las 2 p.m., (Hora peruana) encuentro del Grupo D que puedes seguir por la señal de ESPN2.



Este Lokomotiv vs Galatasaray será la ocasión perfecta para que Jefferson Farfán demuestre su vigencia como goleador en la Champions League, desde su última aparición hace cinco años con Schalke 04 de Alemania, cuando cayo 6-1 frente al Real Madrid. Los 'mineros' serán rivales de La Foquita en este difícil Grupo D.



Los turcos afrontan este Lokomotiv vs Galatasaray con el regreso de Nagatomo y el buen momento de Rodrigues en el arranque en la Superliga turca, con cuatro victorias en las primeras cinco jornadas. Una razcha que espera extender en la Champions League.



Distinta es la situación de los rusos para encarar este Lokomotiv vs Galatasaray, pues el conjunto de Yuri Siomin no ha tendio el mejor de los arranques en la Liga Prmeier. Ahora en la Champions League se espera el mejor nivel de sus contrataciones como el volante polaco Grzegorz Krychowiak y el delantero portugués Éder quien buscará la sociedad con a Jefferson Farfán.



Galatasaray : Muslera; Linnes, Aziz, Kabak, Nagatomo; Donk, N’Diaye; Gumus, Akbaba, Rodrigues y Derdiyok.



Lokomotiv: Guilherme; Ignatjev, Corluka, Kvirkvelia, Lysov; Denisov, Krichowiak; Fernandes, Anton Miranchuk, Farfán y Éder.