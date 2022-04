Sorprendió con sus declaraciones. Louis van Gaal desveló este domingo que sufre de una forma agresiva de cáncer de próstata. El seleccionador de Países Bajos aseguró que se ha sometido a 25 sesiones de radioterapia.

“La posibilidad de que mueras de cáncer de próstata no es tan grande. Por lo general, son las enfermedades subyacentes al cáncer por las que uno muere”, explicó entrenador de 70 años, en una entrevista hecha en la cadena neerlandesa RTL4 para presentar “Louis”, un documental sobre su vida.

“Tuve la opción de preguntarme, “¿quiero mostrárselo a la gente o no?” Bueno, creo que la enfermedad y la muerte son parte de la vida”, comentó.

El entrenador de 70 años contó que no quiso comunicarle a su plantilla su asistencia a las sesiones de radioterapia tras culminar los entrenamientos, ni nada relacionado a su enfermedad.

“No le dices eso a la gente con la que trabajas porque eso les influye, así que pensé que no deberían saberlo”, indicó Van Gaal. “Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban “qué tipo tan sano”, pero no es el caso”.

Van Gaal, hasta la fecha, no quería que sepan que sufría de la complicada enfermedad. Por ello, entraba al hospital donde se ha tratado el cáncer por una puerta trasera: “Por supuesto que se lo he dicho a mis amigos y familiares, pero mi entorno lo ha mantenido en silencio y eso ha sido hermoso”.

A pesar de la enfermedad, Van Gaal dijo que su intención es seguir siendo el seleccionador de Países Bajos durante el Mundial de Catar 2022. La “Orange” se enfrenta en la fase de grupos a Senegal, Ecuador y la anfitriona, Catar