La lucha libre peruana regresa. En lo que será el primer evento en vivo desde el inicio de la pandemia, la agrupación Gladiadores presenta ¡Por fin! con 5 luchas para todos los fans que tuvieron que esperar dos años para ver a sus gladiadores favoritos.

El evento será el número 16 de esta empresa y se llevará a cabo el domingo 13 de febrero (4:00 p.m.). La gran novedad de esta etapa es que las entradas son virtuales, para que puedas disfrutar de los emocionantes combates desde la comodidad de tu casa.

La venta de entradas virtual y toda la información la puedes encontrar en www.gladiadores.vip

En la cartelera destaca la primera defensa del Gran Campeón de Gladiadores, Zero, quien defenderá su cinturón ante ‘El Asesino Peruano’, Chavín, un luchador que le hace tributo a la cultura prehispánica de nuestro país y que ha pasado los últimos dos años perfeccionando su técnica en México

Además, dos de los miembros del grupo ‘This is lucha’, Johan Stambuk y Reptil, se vuelven a unir para medirse cara a cara con dos de los enmascarados más violentos del país, ‘El último mohicano’ Dr. Veneno y ‘El Demonio’ Seven.

Y por si eso fuera poco, el legendario Apocalipsis tendrá su primera lucha desde que perdió su máscara. Su rival será una de las jóvenes promesas de la lucha libre peruana, Farid.

Este regreso se viene con fuerza ya que también se ha confirmado un próximo evento en febrero de este año y el reinicio de entrenamientos en el Dojo de Gladiadores, escuela oficial de lucha libre de la agrupación.

La lucha libre peruana regresa este 13 de febrero con Gladiadores 16: ¡Por fin!. Foto: Gladiadores.

Gladiadores ¡Por fin!: Cartelera completa

1. Lucha por el Gran Campeonato de Gladiadores

Zero (c) vs. Chavín

2. Bad Boy Jr. vs. Cava

3. Johan Stambuk y Reptil vs. Dr. Veneno y Seven

4. LJ. Night vs. Falcon Kid

5. Apocalipsis vs. Farid

