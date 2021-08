Alianza Lima volvió a ganar, ahora por la mínima diferencia ante César Vallejo por la Liga 1. Con el triunfo, los íntimos son los líderes de la Fase 2. La figura del partido fue el delantero Jefferson Farfán, quien volvió a jugar luego de tres meses y anotó el tanto con el que los íntimos lograron los tres puntos.

Luego del partido, los hinchas se manifestaron en redes sociales pidiendo la convocatoria de Jefferson Farfán a la Selección Peruana, que está próximo a jugar los encuentros de Eliminatorias ante Uruguay, Venezuela y Brasil.

Fueron decenas de usuarios en Twitter que desean que el ‘Tigre’ le brinde una oportunidad a Jefferson Farfán, en un contexto donde Gianluca Lapadula estará ausente ante los ‘charrúas’, debido a suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz son los otros delanteros que Ricardo Gareca convocó. El capitán y máximo anotador de la Selección Peruana empezó a sumar minutos en Internacional de Porto Alegre, mientras que Raúl vive un buen momento en la liga de Estados Unidos.

En la última conferencia de Ricardo Gareca, el técnico no descartó volver a tomar en cuenta a Farfán: “Jefferson ha jugado en situaciones no ideales, pero es tanta la fortaleza que tiene, que no descartaría a Farfán. No me atrevería a descartarlo por lo competitivo que es él. No ha sido convocado porque anhelamos que pueda tener minutos y continuidad. Estamos observándolo, viéndolo”.