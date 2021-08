Si alguien conoce bien a Luis Abram, ese es Oscar Fernández. El ‘muñeco’ como se le conoce al técnico de menores, dirigió al hoy defensa del Granada en el colegio y luego lo llevo a Sporting Cristal. En esta nota, el DT nos cuenta como fueron los inicios del zaguero que este año enfrentará a Gareth Bale, Karim Benzema y Luis Suárez entre otros cracks de la liga española.

¿Cómo conoces a Luis Abram?

Lo tenía en el colegio Santa María y ya jugaba en Regatas, pero él quería llegar a un club grande y me dijo que no tenía un contacto como para probarse.

¿Y qué hiciste?

Como en esa época yo dirigía su categoría en Cristal le dije si le gustaría ir y me dijo: profe lléveme y hágame una prueba.

¿Qué te gustaba de él?

Que tenía somatotipo y era un back zurdo, no sabes lo difícil que es encontrar centrales zurdos. Además desde chico se le notaba que tenía buen cabeza.

¿ Cómo le fue el día de la prueba?

Destacó rápido. Justo ese día estaba el español que era jefe de la unidad técnica y me dijo de donde lo había sacado que tenía que quedarse sí o sí en Cristal.

¿Qué vino luego?

Empezó a jugar en mi equipo y llegó a una selección juvenil. De ahí sin pasar por la reserva Daniel Ahmed lo subió al primer equipo, pero antes fuimos a una gira por España y dejó impresionados a todos.

¿Tanto así?

Jugamos un mundialito con clubes grandes como el Atlético de Madrid, Barcelona, Corinthians y luego del torneo hicimos un amistoso con el Real Madrid y gente del Getafe se interesó por él pero no sé porque las cosas no prosperaron.

¿Crees que responderá en España?

Claro que sí, ya demostró en Vélez que es un gran defensa, para mi es más defensa que Zambrano.

Ojo que Zambrano estuvo varios años en Europa…

No digo que Carlos sea malo, es muy bueno, pero Abram le gana en mentalidad. No falla mucho y sus errores son contados. En cambio Zambrano se excede y termina expulsado.

¿En qué mejoró Abram?

Va bien arriba y ojo también mete pero sólo cuando es necesario. Ojalá le vaya bien, porque es buen muchacho, sus padres lo formaron bien, nunca dio problemas.

Una anécdota con él…

Un empresario fue un día a ver los chicos y me preguntó por un jugador para representar y le dije ahí tienes a Abram.

¿Y qué pasó?

El empresario me dijo no me gusta. Le insistí y le dije no tiene empresario habla con sus padres, pero no me hizo caso. Ahora cuando me ve siempre se acuerda de eso y me dice debí hacerte caso.

Beto da Silva es de la misma promoción que Abram, ¿por qué crees que se estancó?

Creo que se conformó muy pronto. Le llegaron las cosas rápidas y no estaba preparado. Pero algo más debe haber.

Desde chico mostró condiciones…

Tenía mucha calidad, en esa gira que hicimos por España el Real Madrid se fijó en él. Beto de chico quería ser diez, pero yo le dije que si quería ganar plata tenía que jugar de delantero, pero insistía.

¿Cómo lo convenciste?

Le hice ver que mi diez era Edhu Oliva y que si quería ser suplente del diez o ser titular de nueve y me dijo, profe yo lo que quiero es jugar.

¿Lo ves como un jugador recuperable?

Todo está en él, las lesiones también lo afectaron, pero quiero volver a ver ese delantero que tenía cambio de ritmo, no el que se cuida y no choca.

¿A qué otro crack tuviste de chico?

A ‘Cuevita’ lo tuve en la sub 18 de la San Martín. El profe Víctor (Rivera) lo trajo de Trujillo y me dijo míralo que juega un montón. La rompió a pesar de regalar edad y le dije al chino que era un crack y se lo llevó a primera. Nunca más volvió con los juveniles.

¿Qué condición debe tener un técnico de menores?

Es fácil ver a los buenos y a los malos. Los sacas al toque, pero a los normalitos no y ahí puede haber un crack en potencia.

Un ejemplo…

Yotun era normalito. Lo sacaron de Bentín y fue a una prueba a Cristal y se quedó porque un entrenador se la jugó por él y le vio algo a pesar de ser bajito. Mira el jugadorazo que es hoy Yoshimar. Al chico si tiene talento se le busca la posición.

Otro…

Anderson Santamaria estaba en ‘Muni’, en menores, pero a un dirigente se le ocurrió que todos los menores debían pagar por jugar. Pablo Villanueva lo vio y lo becó, pero al año siguiente el dirigente impuso su pensamiento y Santamaría se tuvo que ir y empezó jugando Copa Perú y ahora está en México.

Estuviste los últimos años en Municipal, ¿qué chicos de los que están jugando ahora dirigiste?

Tuve a William Guzmán, Freddy Yovera que llegó de una academia como centro delantero pero lo puse en banda , Adrián Ascues y Rotceh Aguilar, algunos son titulares. (José Reynoso Alencastre).

