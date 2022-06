La selección peruana quedó fuera del Mundial Qatar 2022, tras perder el repechaje ante su similar de Australia en la ronda de penales. Luis Advíncula participó en la tanda, aunque no pudo anotar y ello provocó que los ‘Socceroos’ puedan igualar la serie de los cinco disparos iniciales.

Finalmente, la derrota de la ‘Blanquirroja’ se consumó con el fallo de Alex Valera frente al guardameta Andrew Redmayne y ‘Bolt’ no ocultó su tristeza sobre el césped del Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan. Horas después del encuentro, el lateral derecho de Boca Juniors anunció que se retiraría del combinado nacional, pero después eliminó la publicación.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, fue el mensaje que había compartido Advíncula en Instagram.

Mensaje de Luis Advíncula tras el Perú vs. Australia.

Si bien el post fue suprimido de la red social, los hinchas de la selección peruana no ocultaron su pesar por la posibilidad de ya no ver a ‘Lucho’ en el combinado nacional en el futuro cercano. Recordemos que el jugador de Boca Juniors tiene 32 años y es uno de los más experimentados del plantel.

Cabe mencionar que durante las Eliminatorias a Qatar 2022 en Sudamérica, Luis Advíncula jugó 17 partidos, anotó un gol y brindó una asistencia. Además, debido a su gran relevancia en el ciclo de Ricardo Gareca, Luis Advíncula fue elegido como capitán en algunas ocasiones.