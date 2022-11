El último martes, Luis Enrique, técnico de la selección española y streamer del momento, reveló su dieta y platos favoritos para preservar su buena figura. El seleccionador, como todos sabemos, es un apasionado del ciclismo y el deporte en general. Por tal motivo, el ex Barcelona contó que practica el ayuno intermitente cada vez que puede.

A través del streaming, el líder de la selección española comentó los secretos de su dieta para seguir en forma a sus 52 años. Eso sí, dejó en claro que no ha tenido demasiados ejercicios estas últimas semanas.

“Seis huevos, tres cocidos y tres fritos. También judías verdes, zanahoria y boniato. Y he acabado con un yogur. No demasiado porque tampoco quemo mucho”, sostuvo el entrenador de “La Roja”.

El actual entrenador de la selección española mantiene un cuerpo escultural a sus 52 años (Foto: AFP)

Asimismo, manifestó el ritual junto a su cuerpo de técnicos. “Nos tomamos una cervecita. Es casi como un ritual e incluso hacemos un brindis antes de empezar. La verdad que no se puede tener mejor energía en la concentración de toda la gente que lo formamos. La verdad que tenemos muchas ganas de demostrar la valía y de daros alegrías”.

LUIS ENRIQUE TAMBIÉN PRACTICA EL AYUNO

En esa misma línea, el estratega ibérico también comunicó que su fisionomía corporal también se debe a que practica un método muy recurrente en el mundo fitness: el ayuno intermitente.

Luis Enrique dirigirá su primer mundial con la selección campeona del 2010 (Foto: Luis Enrique / Instagram)

“También lo hacen varios jugadores aquí. Lo hago de manera espontánea, cuando me apetece. No tengo un hábito, va en función de cómo me sienta. Lo que si hago es que si no tengo hambre no como o no desayuno. Al final estamos en una sociedad que está acostumbrada y es un hecho ya más social”, señaló el también ex Real Madrid.

Por si fuera poco, mandó un sentido mensaje de como alimentarnos y evitar la ansiedad de digerir alimentos de manera abrupta.

“Si no tienes hambre no comas, tranquilo. Si no pasa nada. Afortunadamente en nuestro mundo no se muere nadie de hambre. Aunque en otros continentes es una de las causas que debemos subsanar. Pero ya sabéis que como mundo dejamos bastante que desear”, puntualizó el técnico ibérico.