Coronavirus Perú | Luis Horna dejó duro mensaje en sus redes sociales para peruanos que no respetan cuarentena. El extenista nacional señaló que el Gobierno podría ampliar el Estado de Emergencia cada 15 días si no acatamos las normas.

“Si seguimos así, prepárense para estar guardados hasta finales de mayo. La irresponsabilidad de la gente en todos los distritos, en cada nivel socioeconómico, es vergonzoso. Ayer en Nueva York murieron 2 mil personas, a ver si entienden de una buena vez”, lanzó Luis Horna.

“Hoy sábado, me acerco a la terraza para respirar un poco de aire y engañar a la mente... y no paran de pasar los carros. ¡Qué bien! Me imagino que ustedes están felices de recibir la noticia de extensión de cuarentena cada 15 días”, agregó.

Luis Horna en Twitter

Perú, que tiene cerca de 7 mil casos positivos de coronavirus, solo permite la movilización (una persona por familia) de lunes a sábado (de 4:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.). Los domingos nadie sale.

