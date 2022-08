La primera presentación de Luis Suárez en la liga uruguaya fue positiva, dado que hizo su estreno goleador en su regreso a Nacional (puso el 3-0 parcial), en el duelo ante Rentistas, en la segunda fecha del Torneo Clausura. No obstante, la alegría del ‘Pistolero’ no pudo ser por partida doble, puesto que no logró marcar de penal.

La expectativa en el Gran Parque Central de Montevideo aumentó de manera repentina a los 84 minutos, cuando el ‘Pistolero’ se adueñó del balón y se colocó sobre el punto designado, frente al arco. Bajo los tres postes, el portero Lucas Machado esperaba, atento, tratando de ignorar los gritos de los hinchas del ‘Bolso’.

Tras unos segundos de charla, el árbitro Esteban Ostojich hizo sonar su silbato y todo quedó listo para la ejecución de Luis Suárez. El futbolista, que vino desde el Atlético Madrid, decidió disparar hacia el poste derecho del guardameta, a media altura, con violencia, confiando en que sería suficiente para inflar las redes.

Sin embargo, Lucas Machado adivinó la dirección de la pelota y contuvo el remate con facilidad, para tranquilidad de Rentistas. ‘Lucho’ no pudo ocultar su incomodidad, gritando al cielo y criticándose a sí mismo, dado que no consiguió su doblete, aunque optó por no perder más tiempo renegando y volvió a centrarse en el partido.

¡ERA EL DOBLETE, LUCHO! El arquero Lucas Machado le atajó un formidable penal a Luis Suárez en Uruguay.



📺 Mirá el torneo por #StarPlusLA | #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/lTd65kjrhN — SportsCenter (@SC_ESPN) August 6, 2022

De consumarse el resultado de 3-0, Nacional escalará hasta la segunda posición, con tres puntos; mientras que Rentistas permanece en situación crítica, ubicado en el último lugar del Clausura, sin sumar unidades. Recordemos que el ‘Bolso’ viene de ser campeón del Torneo Intermedio, al vencer a Liverpool en la final.