Luis Suárez: Gerard Piqué hizo que confiese esto sobre mordida a Giorgio Chiellini [VIDEO]

Muy pocos logran abrir la coraza de Luis Suárez, uno de los jugadores más difíciles de enfrentar, no solo en Barcelona, sino con la casaquilla de la selección de Uruguay. Un claro ejemplo fue el duelo ante Italia en Brasil 2014, cuando mordió al defensor Giorgio Chiellini y fue sancionado por la FIFA. Tras cuatro 4 años Gerard Piqué ha logrado que el atacante haga una confesión.



Luis Suárez fue citado por Gerard Piqué quien trabaja una serie de entrevistas para el Canal+ Plus Europa y el uruguayo no calló nada: "Después de que lo hice yo, me di cuenta en seguida. Hacemos el gol de Godín y yo no lo festejo tanto porque ya estaba pensando en el después", dijo el goleador del Barcelona.



Luis Suárez no vio la tarjeta roja esa vez, pero sudó cuando supo que la primera persona que lo encararía iba a ser su esposa. "Entro al vestuario y estaba mi mujer, con los nenes y me preguntó qué había hecho, y obviamente, yo desde el principio no quería aceptar la realidad, negando, llorando, todo… fue un momento doloroso duele todo eso, lo que ha pasado", agregó el jugador que venía negociando en secreto su pase con el Barcelona.



Gerard Piqué hizo aceptar a Luis Suárez que había 'metido la pata', pero pese a eso saludó su llegada a Barcelona. "No tengo problemas de decir que lloré, porque me aceptaron aquí. Pese a todos los momentos que pasé y la cagada que me había mandado, era complicado confiar en mí. La verdad que en eso el Barça se ha portado espectacular conmigo", agregó.



Ahora, Luis Suárez tiene una meta pendiente ganar el mundial de Rusia 2018 y espera hacerlo junto con Edison Cavani. "Con Edi venimos en nuestro mejor momento por eso hay mucha emoción en la gente por lo que estamos haciendo en Europa y creo que podemos hacer un gran mundial", sentenció el popular pistolero del Barcelona.