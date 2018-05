Paolo Guerrero se quedó sin mundial. El futbolista del Flamengo y capitán de la selección peruana de fútbol no viajará a Rusia para jugar con la Copa del Mundo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió ampliar la suspensión del 'Depredador' y le dio 14 meses.

Esta información fue revelada mientras Paolo Guerrero se probaba el traje oficial que usará la selección peruana de fútbol para viajar a Rusia. La cuenta oficial de Twitter de la Federación Peruana de Fútbol compartió imágenes del futbolista probándose la camisa y el saco.

En otras imágenes, Paolo Guerrero aparece tomándose fotos de protocolo. En las grabaciones, el futbolista aparece feliz y sonriendo mientras mira a la cámara, sin imaginar cuál sería su futuro en las canchas.

Lo que ha llamado la atención es la reacción de una de las detractoras de Paolo Guerrero. Se trata de Magaly Medina. Durante su programa en vivo, la periodista tuvo que dar la noticia de último minuto, cortando la programación.

"Nos vamos con el perro calato.... ¿No? Vamos con... Vamos... Una noticia de último minuto. Ya salió la sentencia del TAS. El Tribunal de Arbitraje ha decidido sancionar al jugador Paolo Guerrero con 14 meses de suspensión. Y como dice la página, está fuera de la Copa del Mundo. Guerrero no forma parte de la Copa del Mundo. El TAS no le creyó a su defensa. El TAS lo considera culpable", dijo Magaly Medina mientras la producción acompañaba las palabras de la conductora con imágenes.

Pero eso no fue todo. Magaly Medina decidió dedicarle unas palabras personales a Paolo Guerrero sobre la situación que está viviendo. La conductora lamentó que Perú se quede sin su jugador estrella.

"Debe ser bien difícil la situación de Guerrero. Yo entiendo personalmente, que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas", puntualizó Magaly Medina.

