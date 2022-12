Ver a Paolo Guerrero con la casaquilla de Alianza Lima este 2023 es un sueño que Petronila Gonzales Ganoza, más conocida como Doña Peta tiene en mente y ha empezado la campaña para que el Fondo Blanquiazul vuelva tomar contacto con el ‘Depredador’, que según su propia versión ya dejó atrás la lesión en su rodilla derecha que le impidió jugar en Avaí FC.

En una entrevista para TV Perú la hermana del popular ‘Caico’ respondió por qué Paolo Guerrero no está iniciando la pretemporada con Alianza Lima. “ Porque eso depende de los directivos. Los hinchas quieren que vuelva. Me encuentro con muchos en la calle y me piden que vuelva o me dicen: cuándo vuelve, pero como yo les digo, eso no depende de él, solo de la directiva y cómo se mueva ”, dijo la madre del ‘Depredador’ dejando entrever que su hijo está a la espera de un llamado del ‘Fondo Blanquiazul’.

Doña Peta aseguró que este equipo necesita el liderazgo de Paolo Guerrero, pues logró el campeonato por una ‘Bendición’, minimizando el trabajo de Guillermo Salas. “ Fue una campaña regular la campaña de Alianza, no te voy a decir buena. Dios los ha bendecido porque han campeonado. Hay que buscar liderazgo, cuando no hay liderazgo en un equipo, no hay nada. Y ya lo han visto con la selección ”, expreso y dejó picando la repregunta sobre el trato de la ‘Blanquirroja’ con su retoño.

Doña Peta habla sobre regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima (Video: TV Perú)

Doña Peta no perdona a ‘Tigre’ Gareca: “Se cometió injusticia con Paolo”

Para Petronila Gonzales en la convocatoria para el repechaje con Australia, la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca cometió una injusticia con el goleador histórico de la ‘Blanquirroja’ y reconoció un amargo momento “ Claro, como no voy a sufrir. No se puede quemar el pan en la puerta del horno, en la vida, no se puede. Ya estábamos, ya lo teníamos ”, expresó.

La mamá del ‘Depredador’ también reveló cómo vivió su hijo ese momento tras quedar fuera de la lista y no quiso señalar a Ricardo Gareca, pesea que fue el argentino quien lo dejó fuera. “Paolo tuvo impotencia en el momento que no lo llamaron. Hubo injusticia con él. No quiero hablar de eso (sobre la persona que lo dejo fuera), pero injusticia, sí hubo. Un chico que se sacó la mugre para volver”, se refrió sobre los hechos de acontecidos en el mes de junio.

El excapitán de la selección peruana no ha renovado su vínculo con Avaí FC que descendió a la segunda división, pero sigue recuperado de la lesión en su rodilla espera volver al Brasileirao. “ Él quiere seguir jugando, se siente intacto, sigue entrenando igual. Paolo es fútbol y fútbol, come fútbol, duerme fútbol, es puro fútbol. La lesión ya fue, ya quedó atrás ”, reconoció Doña Peta.

La madre de Paolo Guerrero aseguró que su hijo estaría llegando en las próximas horas a Lima para pasar juntos las fiestas de fin de año, pero no comentó si lo haría junto a su novia, la bailarina brasileña, Ana Paula Consorte, de quien se dice estaría esperando un hijo del delantero nacional.