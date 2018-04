Manchester City vs. Liverpool EN VIVO. El equipo de Pep Guardiola se juega su última carta para poder seguir avanzando a semifinales de la Champions League. En el partido de ida, los 'reds' sorprendieron y golearon 3-0 a los 'citizens' dejándolos casi sin chances para la siguiente ronda. El partido se jugará en el Etihad Stadium desde la 1:45pm. Fox Sports transmitirá para Perú y Latinoamérica, mientras que BeIN Sports y Movistar + lo hará para Europa y el resto de mundo.



El DT español del Mánchester City, Pep Guardiola sostuvo que su equipo, lejos de estar decaído por las dos últimas derrotas, tiene sed de venganza y aún con el marcador en contra, está en el camino para ganar por primera vez la Liga de Campeones y dejar en el camino al Liverpool.



"Sé que somos juzgados por los resultados, pero las actuaciones de mi equipo son extraordinarias. No es comparable a muchos otros, es 'top'", dijo Guardiola en la víspera del Manchester City vs. Liverpool.



"Son excepcionales y estaré cerca de ellos ocurra lo que ocurra entre ahora y el final de la temporada. Es una alegría dirigir a este equipo, incluso hace tres días, por la manera en que jugamos", añadió Pep sobre el Manchester City vs. Liverpool.



Gol 2 Liverpool

Pese al peor momento que el Manchester City está pasando con dos derrotas consecutivas (Champions League y Premier League), el equipo de Pep Guardiola saldrá con la máxima concentración para ganar el partido ante Liverpool, que confía en eliminar a su rival en su propio estadio.



Para el Manchester City el título de la Premier League está casi en la bolsa y este no es un tema que preocupe a su DT, quien desde que dejó el Barcelona la Champions League se ha convertido en su máxima obsesión, ya que desde que a pesar de las inversiones millonarias no ha podido alzarse con la 'orejona'.

Jürgen Klopp, DT del Liverpool llega al partido frente al Manchester City con cierta tranquilidad que le da el 3-0 de ida por cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, no se confía debido a que los 'citizens' en su última visita al Etihad Stadium terminaron con una goleada 5-0 que, en caso de repetirse, serviría para remontar y dejaría al City en el bombo de semifinales.



¿CÓMO VAN LAS CASAS DE APUESTAS PARA MANCHESTER CITY VS. LIVERPOOL?



Las casas de apuestas dan como favorito al Manchester City para conseguir el triunfo. El empate se paga a 5.00 euros, mientras que la victoria del Liverpool como visitante dejaría ganancias de 6.00.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY VS. LIVERPOOL



Perú 1:45 p.m.

Colombia 1:45 p.m.

México 1:45 p.m.

Ecuador 1:45 p.m.

Argentina 3:45 p.m.

Chile 3:45 p.m.

Estados Unidos (Florida) 1:45 p.m.

España 8:45 p.m.



MANCHESTER CITY VS. LIVERPOOL: Posibles alineaciones



Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Delph; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Sterling, Sané y Agüero.



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Mané, Salah y Firmino.