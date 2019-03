Manchester City vs Schalke 04 EN VIVO con Agüero se enfrentan en octavos de final de la Champions League 

Manchester City vs Schalke 04 EN VIVO |EN DIRECTO |TV ONLINE Los 'Citizens' abren las puertas de su casa para recibir a los peligrosos 'Mineros' quienes tienen la misión de remontar un resultado adverso y avanzar a los octavos de final de la Champions League. El atractivo encuentro lo puedes seguir por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Manchester City vs Schalke 04 vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Inglaterra.





Para este Manchester el City vs. Schalke 04 los dirigidos por Josep Guardiola llegan en un gran momento -campeón de la Copa de la Liga y nuevo líder de la Premier League, donde mantiene una espectacular batalla por el título con el Liverpool.



Pep Guardiola no contará para este Manchester el City vs. Schalke 04 con el brasileño Fernandinho, el argentino Nicolás Otamendi, ambos en calidad de suspendidos, mientras que el belga Kevin De Bruyne, será baja por lesión.

Video: Goles de Schalke 04 a City

La realidad es distinta para los mineros en este para el Manchester el City vs. Schalke 04, pues llega muy relegado en la Budesliga donde ocupa el puesto 14º y encadena una racha de cuatro derrotas consecutivas, en la que han recibido 14 goles.



Domenico Tedesco, con solo de 33 años, dirige a los 'Reyes azules' y le consiguieron encajar dos goles a Manchester City en casa aunque el marcador terminó en un 3-2 y una eliminación en la Champions League podría dejarlo fuera del equipo.



Manchester el City vs. Schalke 04 Probables alineaciones



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Kompany, Zinchenko; Gündogan, Bernardo Silva, David Silva; Leroy Sané, Sterling, Agüero.



Schalke 04: Fährmann; Caligiuri, Bruma, Sané, Nastasic, Mendyl; Stambouli, Bentaleb, Serdar; Burgstaller, Uth.