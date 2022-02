El empate 1-1 del Manchester United ante Southampton ha provocado malestar entre los seguidores del club inglés y entre exjugadores de los ‘Red Devils’. Uno de los que apuntó sus críticas al director técnico Ralf Rangnick, fue el exfutbolista Paul Scholes.

TE VA A INTERESAR | Antonio Alzamendi elogia a Christian Cueva: “Ese enano es un diablo”

“El despido de Ole se veía venir, todos sabíamos que iba a pasar, pero entonces nos preguntamos: “¿Cuál es el plan? Tiene que haber uno, tiene que haber un entrenador de primer nivel para revivir este club”, manifestó Scholes en entrevista con BT Sports.

Scholes catalogó a Rangnick como un director deportivo, no como un entrenador de fútbol. “Esto es el Manchester United, hay que tener lo mejor de lo mejor, no no tener plan y traer a un director deportivo que ha entrenado dos años de los últimos diez”, sostuvo.

“No me malinterpretéis, me cae bien, pero parece que le falta la experiencia de haber entrenado en los últimos cinco o seis años. Es un equipo de individualidades y esa ha sido la diferencia hoy con el Southampton”, agregó.

Manchester United se encuentra en el puesto 5 de la Premier League con 40 puntos, fuera de los lugares de clasificación a la Champions League, a falta de 14 partidos del final.

Gol de Jadon Sancho para el 1-0 del Manchester United vs. Southampton en Premier League. (Fuente: ESPN)

Gol de Che Adams para el 1-1 del Manchester United vs. Southampton en Premier League. (Fuente: ESPN)