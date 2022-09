Manchester United vs. Arsenal EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 de la Premier League, este domingo 4 de septiembre desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Paramount+ y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En el ‘Teatro de los Sueños’, Manchester United y Arsenal protagonizarán un encuentro que promete ser el más atractivo de la fecha de la liga inglesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Old Trafford.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Arsenal?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 10:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 11:30 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

Manchester United vs. Arsenal: canales del partido y cómo ver por TV

El Manchester United vs. Arsenal será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en Old Trafford y será transmitido en Sudamérica, por Star+(Star Plus) y ESPN. En México, la contienda se podrá ver por Paramount+, mientras que en España, los canales con los derechos de transmisión son DAZN 1, DAZN y Movistar+.

Manchester United vs. Arsenal: así llegan los equipos

Tras el pésimo arranque de Manchester United en la Premier League, con duras derrotas a manos de Brighton y Brentford, que dejaron serias dudas en el banquillo liderado por Erik Ten Hag, llegaron los días felices para los millones de hinchas de los ‘Red Devils’.

La racha comenzó con el sorpresivo triunfo (2-1) sobre Liverpool, para luego superar a Southampton y Leicester City, por la mínima diferencia. Gracias a esos resultados, el equipo rojo llegó a los nueve puntos y actualmente se ubica en el quinto casillero.

“He visto al Arsenal, un rival duro, ha empezado muy bien como todos sabemos en la temporada y se nota que hay un equipo que lleva mucho tiempo junto, con un entrenador que aporta su filosofía al equipo”, advirtió Ten Hag sobre el Arsenal.

En Manchester United, todo hace indicar que Cristiano Ronaldo será suplente una jornada más, finalizado el mercado de pases y sin opción de que se marche del equipo como tenía planeado.

Los ‘Gunners’ han encadenado cinco victorias, a costa de Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham y Aston Villa, y están en la cima de la Premier League en solitario.

Sin dudas, será una prueba de fuego para Arsenal, que con este inicio ha hecho soñar a su afición con volver a ser campeones de liga, objetivo que no alcanza desde el 2004.

Manchester United vs. Arsenal: probables alineaciones

Manchester United: David De Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia, Scott McTominay, Cristian Eriksen, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Anthony Elanga y Marcus Rashford. DT: Erik Ten Hag.

Arsenal: Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney, Martin Odegaard, Sambi Lokonga, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

¿Dónde juega Manchester United vs. Arsenal?