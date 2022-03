Malas noticias para los ‘Diablos Rojos’. Cristiano Ronaldo no ha sido parte de los jugadores convocados por Ralf Rangnick para el partido de la Premier League entre Manchester United vs. Manchester City. El delantero portugués no va ni al banquillo.

El portugués no estará en el derbi de Mánchester de este domingo, en el que los ‘Diablos Rojos’ se juegan volver a los puestos de Liga de Campeones. Ralf Rangnick confirmó en la previa del encuentro que el astro portugués sufrió el viernes un problema en el flexor de la cadera y que no estará disponible.

Pero la de Cristiano no será la única gran baja para el United, pues Edinson Cavani y Raphael Varane tampoco están presentes en el duelo que se disputa en el Etihad Stadium por la fecha 28 del torneo inglés.

Tres bajas de consideración para un Manchester United que tiene toda su atención puesta en la Champions League, donde recibirá al Atlético el próximo 15 de marzo por la vuelta de los octavos de final, y al parecer Rangnick no quiere arriesgar a sus jugadores que están ‘tocados’.

Cristiano y la fecha de su retiro

Cristiano reconoció hace unos días que no le faltan “muchos años para dejar de jugar” al fútbol, aunque espera “seguir ganando cosas en los próximos 4 ó 5 años”, al mismo tiempo que está “feliz” por haber “dejado huella” en todos los clubes en los que ha jugado.

“Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir ‘donde he pasado, dejé mi marca’. Y eso a mí me deja feliz”, expresó el delantero portugués en una entrevista a DAZN recogida por Europa Press.