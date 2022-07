Manchester United vs. Rayo Vallecano EN VIVO vía MUTV ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso de pretemporada este domingo 31 de julio del 2022 desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford.

Sin duda, la presencia de Cristiano Ronaldo será el gran atractivo en el último compromiso que disputará los ‘Red Devils’ en la etapa de preparación con miras a la campaña 2022-2023. El delantero, a través de Instagram, adelantó que iba a estar presente contra los españoles: “El rey juega el domingo”, expresó.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Rayo Vallecano en partido amistoso?

Perú – 10:00 a.m.

Ecuador – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

México – 10:00 a.m.

Chile – 11:00 a.m.

Venezuela – 11:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Paraguay – 11:00 a.m.

Argentina – 12:00 m.

Uruguay – 12:00 m.

Brasil – 12:00 m.

España – 5:00 p.m.

Para confirmar lo manifestado por ‘CR7′, el entrenador Erik Ten Hag dio detalles sobre la participación de Cristiano Ronaldo. “Mañana estará en la plantilla. Veremos cuánto tiempo puede jugar”. Entonces, luego de la confirmación del DT de Manchester United, el astro luso tendrá su primera aparición de la pretemporada.

Los ‘Diablos Rojos’ realizaron su pretemporada con partidos en Tailandia y Australia sin el artillero de 37 años. El club señaló que el ex Real Madrid justificó su falta e indicó que debía resolver problemas personales. De hecho, el cinco veces ganador del Balón de Oro recién reportó en Carrington esta semana y entrenó con los que no viajaron a Oslo (Noruega) para disputar el amistoso ante Atlético de Madrid de este sábado.

¿Dónde ver online el partido Manchester United vs. Rayo Vallecano en partido amistoso?

Para ver la transmisión online del partido entre Manchester United y Rayo Vallecano puedes hacerlo a través de una señal. Para cualquier región este partidazo se podrá ver por la señal online de MUTV.

Manchester United vs. Rayo Vallecano: posibles alineaciones del partido

Manchester United: Bishop; Wan-Bissaka, Varane, Bailly, Shaw; Savage, Iqbal, Hannibal; Amad, Garnacho, Cristiano Ronaldo.

Rayo Vallecano: D. López; García, Balliu, Catena, Hernández; U. López, Valentin, Ciss; Trejo; Palazón, Radamel Falcao.