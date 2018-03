Manchester United vs Sevilla EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE vuelta octavos de final de Champions League

Manchester United vs Sevilla EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Diablos Rojo' reciben este martes a los 'blanquirrojos' en el Estadio Old Trafford por la vuelta de octavos de final de Champions League. El partido arrancará a las 2:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Manchester United vs Sevilla vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del enfrentamiento con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



Luego del 0-0 de la ida, Manchester United y Sevilla definirán en el 'Teatro de los Sueños' de Inglaterra su pase a cuartos de final de la Champions League. ¿Qué equipo se llevará el triunfo?



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



Para este duelo contra Manchester United, Sevilla tiene 2 bajas en su plantilla. El español Jesús Navas y el francés Sébastien Corchia. El mexicano Miguel Layún podría tener minutos ante los 'Diablos Rojos'.



Sevilla tendrá una difícil tarea ante Manchester United, ya que de las 6 veces que jugó en Inglaterra, nunca ha ganando (3 derrotas y 3 empates). Y ojo, el cuadro español no se mete entre los 8 mejores desde la temporada 1957/1958.



¿Cómo llegan ambos equipos? Manchester United viene de 3 triunfos consecutivos en el campeonato inglés (Chelsea, Crystal Palace y Liverpool). Los de José Mourinho marchan en el segundo lugar de la Premier League con 64 puntos, a 13 del líder Manchester City.



Sevilla, por su parte, encajó 2 empates y 2 derrotas luego del partido con Manchester United. Se ubican en el quinto lugar de la Liga Santander con 46 puntos. El último fin de semana cayeron 2-0 frente a Valencia.



Manchester United vs Sevilla: Alineaciones probables



Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Ashley Young; Matic, McTominay, Rashford, Sánchez; Pogba (o Lingard), Lukaku.



Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega, Franco Vázquez, Correa; Sarabia, Muriel.