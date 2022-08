Manchester United vs. Southampton EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la cuarta jornada de la Premier League este sábado 27 de agosto del 2022 desde las 6:30 a.m. (horario peruano) en el estadio St. Mary.

Después de un arranque para el olvido (dos derrotas), los ‘Red Devils’ recuperaron la confianza en el inicio de semana contra Liverpool en el clásico de Inglaterra: victoria por 2-1. Sobre aquel compromiso, además de que fue una importante inyección anímica, el técnico Erik Ten Hag dejó entre los suplentes a dos pesos pesados: Cristiano Ronaldo y el capitán Harry Maguire.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Southampton por la Premier League?

Perú – 6:30 a.m.

Ecuador – 6:30 a.m.

Colombia – 6:30 a.m.

México – 6:30 a.m.

Chile – 7:30 a.m.

Venezuela – 7:30 a.m.

Bolivia – 7:30 a.m.

Paraguay – 7:30 a.m.

Argentina – 8:30 a.m.

Uruguay – 8:30 a.m.

Brasil – 8:30 a.m.

España – 1:30 p.m.

Y, como suele suceder en el fútbol, se espera que el técnico mantenga el mismo equipo que ganó en Old Trafford. Entonces, Cristiano Ronaldo, que todavía puede dejar el club, y Maguire serían otra vez alternativas. En tanto, Casemiro, sorpresivo fichaje, ya entrenó con sus compañeros y sería considerado para el compromiso.

De su lado, Southampton tuvo actividad a mitad de esta semana en la Copa de la Liga. El equipo de la Premier League venció a Cambridge por 0-3 y avanzó a la próxima ronda. Pensando en el duelo ante los ‘Diablos Rojos’, no hay novedades con relación a lesionados o suspendidos, por lo que el técnico Ralph Hasenhuttl debe confiar en la escuadra que se impuso a Leicester el pasado fin de semana.

Manchester United vs. Southampton: qué canales transmiten el partido

Para ver el partido entre Manchester United y Southampton de la Premier League hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de DAZN. Si te encuentras en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol inglés vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Manchester United vs. Southampton por la Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Manchester United y Southampton puedes hacerlo a través de cuatro señales. Si te encuentras en España deberás seguir este partido vía Movistar Plus y DAZN. Si vives en México y Centroamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Paramount Plus. Finalmente, si estás en Sudamérica está disponible la señal de Star Plus.

Manchester United vs. Southampton: posibles alineaciones del partido

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; Eriksen, McTominay; Sancho, Fernandes, Elanga; Rashford.

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo, Ward-Prowse, Lavia, Aribo, Elyounoussi, Adams, Armstrong.