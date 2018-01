Manchester United vs Tottenham: EN VIVO EN DIRECTO VER ESPN 2 TV ONLINE por Premier League

Manchester United vs Tottenham EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Diablos Rojos' se enfrentan ante los 'Spurs' este miércoles en el Estadio Wembley de Londres por la fecha 25 de la Premier League. El partido iniciará a las 3:00 p.m. por ESPN 2.



¿Vas a seguir el Manchester United vs Tottenham vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Manchester United mandará desde el arranque a su reciente fichaje: Alexis Sánchez. El chileno, que ya debutó con los 'Diablos Rojos' en la FA Cup, espera destacar ante Tottenham por la Premier League.



Manchester United, que encajó 3 triunfos consecutivos en la Premier League, es segundo en la tabla de posiciones con 63 puntos, a 12 unidades del líder, Manchester City de Pep Guardiola.



Tottenham, por su parte, no la pasa bien en la Premier League. Su irregular campaña lo puso en el quinto lugar con 45 puntos. Aunque tienen los octavos de final de la Champions League.