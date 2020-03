Cada vez que la puerta de la Videna se abre, siempre aparece una figura de nuestro fútbol. También un curioso que saluda admirado por encontrarse con estos jugadores que dejaron huella en su paso por nuestro balompié. Manuel Marengo, un defensa central destacado a fines de los noventa y principios de siglo, repasa esas historias tan de vestuario.

¿El mejor bailarín es Luis Guadalupe?

Está de media tabla para abajo.

¿En serio?

Se lo he dicho, sabe que es mucho humo y show lo que vende.

¿Los mejores en ese rubro?

Marco Lovera y ‘Tony’ Alguedas.

¿Los peores?

Mi tío el ‘Puma’ y Roberto Martínez.

¿Hay futbolistas rockeros?

‘Pancho’ Pizarro iba con sus audífonos y estaba escuchando metal.

Tuviste a Jorge Sampaoli en Bolognesi, ¿era ‘cargoso’?

Antes de cada partido, nos reunía a los defensas y nos mostraba videos del rival de turno. Cómo se habían movido en sus últimos 3 partidos.

¿Tenías que estudiarlos?

No, pero al día siguiente nos juntaba a todos y repasábamos los movimientos del rival y, un día antes, te daba un video personalizado del que ibas a marcar.

¿Algo más?

Después del partido, te daba un video de cómo te habías movido. Virtudes y defectos.

¿La charla más complicada?

Con Miguel Ángel Arrué.

¿Qué ocurrió?

Nos juntó a todo el plantel, sacó la pizarra y con una tiza marcaba trazos cada vez que decía: “la defensa se mueve así, regresa de esta manera”. Luego hablaba de la volante y lo mismo, también con los delanteros.

¿Estaba claro para ustedes?

Solo veíamos garabatos y en eso el ‘Conejo’ Rebosio dice en voz alta: “Profe, se nota que va a ser un partido bien enredado” y todos empezamos con las carcajadas.

Una más...

El argentino Horacio Magalhaes llegó a conducir Cristal y ese año también fichó el paraguayo Gastón Córdoba, al que nosotros pusimos de apodo: ‘Care’ pollo’.

¿Cómo empezó todo?

Nos juntó en un salón y estaba hablando el técnico cuando, de pronto, Piero Alva suelta una gran carcajada.

Interrumpió todo...

Sí y el entrenador le dijo muy serio: ¿Se puede saber de qué se ríe?

¿Qué respondió?

Le dijo: “ja, ja, de verdad, el paraguayo tiene cara de ave”.

EL SPORT BOYS DEL CALLAO RECIBE AL SPORTING CRISTAL EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU DEL CALLAO, PARTIDO VALIDO POR LA FECHA 7 DEL TORNEO DESCENTRALIZADO 2010

Otro que te dirigió fue Roberto Mosquera...

El ‘Chemo’ Ruiz lo imitaba igualito. Antes de entrenar, hablaba y se movía como él. Un día lo encontró en plena imitación y ‘Chemito’ se asustó, pero el profesor soltó una carcajada, porque era igualito a él.

¿Julio César Uribe?

Respetaba mucho al jugador.

¿Un ejemplo?

Estábamos en Cienciano y no pagaban 2 meses. En protesta, fui donde el ‘Diamante’ y le aclaré: ‘Profesor, no cuente conmigo, no me pagan y no pienso jugar’.

¿Se molestó?

No, más bien me apoyó: “Muy bien, me parece correcta su lucha”.

¿Qué vino después?

Entrené normal y antes del partido, le pedí jugar y me dijo: “No hay problema”. Ese día ganamos con gol mío.

Hoy, ya retirado, ¿a qué te dedicas?

Soy preparador físico y si un cuerpo técnico desea contar conmigo, que me busquen, que estoy dispuesto.

Muchas gracias, estos recuerdos son muy divertidos...

A ustedes y un abrazo a los lectores del diario Trome.